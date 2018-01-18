[中國競彩網]國王杯情報：布里斯班獅吼近6場5負北京新浪網 (2018-01-18 10:07)
周四003 澳超 布里斯班獅吼VS珀斯光榮 2018-01-18 16:50
比賽情報：
本場比賽將在布里斯班獅吼的主場聖科普體育場舉行，預計比賽當日氣溫為27度。
獅吼令人失望
布里斯班獅吼本賽季的排名和他們近期的狀態一樣糟糕。上輪聯賽，做客挑戰大黑馬紐卡斯爾噴氣機，霍夫曼在第11分鐘打進全場比賽唯一進球。客場0:1輸球的布里斯班獅吼吃到最近六場聯賽的第五場失利，在積分榜上繼續排在倒數第二。
預計本場比賽首發陣容：揚/弗拉基奇 布朗 波爾斯 辛格爾特/佩伯 麥凱 卡萊迪 鮑斯科/馬卡羅尼 達戈斯蒂諾
珀斯聯賽四連敗
珀斯光榮上輪聯賽做客挑戰墨爾本勝利，同樣遭遇連敗，雖然內維爾開場2分鐘就為球隊取得進球，不過主場作戰的墨爾本勝利隨後打進兩球反超比分，卡斯特羅第83分鐘的進球一度讓珀斯光榮看到拿分的希望，但是巴巴洛塞斯第90分鐘打進絕殺，珀斯光榮客場2:3輸球。
預計本場比賽首發陣容：雷迪/米爾斯 內維爾 格蘭特 沃克/威爾森 托雷斯 尼科爾斯/哈羅德 卡斯特羅 吉奧
交鋒記錄：
兩隊一個月前聯賽中有過一次交手，也是在聖科普球場，珀斯光榮客場2:1擊敗了布里斯班獅吼。
獅吼受力挺
和一個月前的交手相比，兩支球隊目前狀況都更加糟糕，獅吼六場輸了五場，珀斯則是四連敗。相比一個月前的平半高水的初盤，博彩公司本場比賽平半低水開盤，略微有些偏向主隊，畢竟珀斯光榮四連敗實在太過糟糕。受注後走到半球高水，進一步肯定主隊優勢，得到盤口力挺，本場比賽不妨博一下主勝。
（中國競彩網-啊哈）
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