導語：所有船隊都在赤道無風區里苦苦掙扎，太陽的炙烤下，無論是在甲板上值班，還是在船艙里休息、吃飯，都變成一種煎熬！

目前，沃爾沃環球帆船賽的7支參賽船隊仍處於西太平洋索羅門群島以北一個叫翁通爪哇海隆的地方。海面平靜如水、溫度卻高得嚇人——室外溫度40度，海水溫度30度，不折不扣的高溫燒烤模式。

如果換了別的比賽，賽事組怕是早就喊停，或是允許大家開啟馬達，暢快開跑了。但在沃爾沃環球帆船賽里，卻是一切照舊。

過去的24小時，船隊與香港的距離僅縮短了50海里。包括東風隊在內的四支船隊處於最東邊（曼福隊、阿克蘇諾貝爾隊、維斯塔斯11小時隊），船隊間相距不過10海里。原本落後的新鴻基隊已將差距縮短為12.8海里。7支參賽船隊幾乎站在了同一起跑線上。值得注意的是，儘管目前東風隊落後領先的塑戰隊7.4海里，但處於上風的東風隊極有可能在未來取得相對優勢。

這樣的高溫無風天氣仍將持續，也許是一天、也許更久…根據氣象模型顯示，船隊將在本周六抓到15節左右的持續風力，然後一直持續到終點站香港。此時，船員們能做的就是使出渾身解數抓住每一縷風，繼續往北「蹭」，誰第一個「蹭」出無風區，進入東北信風帶，誰就將佔得先機。