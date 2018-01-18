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NBA里有這麼一個人物。

他出生不俗，起點極高。03黃金一代，他以首輪第5順位進入聯盟。眾所周知，能在選秀大年進入樂透之人，那都是天上的武曲星，個個方面大耳，本領非凡。

他運勢不俗，菜鳥賽季，便幫助球隊打入季後賽，待到二年級，更是摸到分區決賽地板，這一成就，地板俠至今都未企及。轉眼2005-05賽季，他與奧胖聯手，過關斬將，殺入總決賽。身處0-2逆境，三段變身，戰鬼附體，絕地逆襲。

他成就不俗，多少英雄豪傑，歷經各種艱難，臨到末了，卻頹然發現自己兩手空空。比如郵差，比如巴爵，無冠之痛，直把巴爵逼瘋，以至於形成反社會人格，逢人便噴；又有多少英雄豪傑，歷經各種艱難，終奪一冠，興奮到喜極而泣，比如KG，跪吻北岸花園地板場景，至今令人記憶猶新。可他卻不同，三年級奪一冠，待到人過而立，再奪兩冠。三枚戒指在手，當真是人生贏家裡的贏家了。

《水滸》里也有這麼一個人物。

他原是大名府盧俊義心腹，后隨主人上梁山，文武雙全，多才多藝，排名天罡第三十六位，名天巧星，外號浪子。所謂浪子，生活無拘無束，性格不羈奔放。

只是浪歸浪，卻秉持忠義之心，管家李固給員外先戴綠帽，再奪家產，后打入死牢。眼看平穩安定的生活就此灰飛煙滅，浪子卻不離不棄，忍著窮困潦倒，搜集管家罪證，設法為員外洗脫污名。

至於結局，快活似神仙，員外被一杯鴆酒放挺，他卻擁著師師，歸隱山林。108好漢里，死的死，隱的隱，或潛逃出國，或皈依我佛，又有多少人，能像浪子那般，活的舒坦，過的洒脫？

兩相比較，他與浪子還真有幾分相似。他曾受過委屈，忠義13載，竟落得個掃地出門。其實掃地出門並不貼切，但萊利所作所為，著實傷了他的自尊。正所謂沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有疲勞，更何況韋德功勞苦勞疲勞俱備。奈何全民千萬的版本，萊利扣扣索索，只給功勛千萬年薪，豈不是太不把老臣當人？於是拂袖而去，此地不留爺，自有留爺處；

轉投公牛，算是另類遊子返鄉，畢竟他是地道的芝加哥人。三拒投歸三拒投，總算少小離家老大回了不是？可惜風城也非安身立命之地，一來管理層識人不清，二來霍伊博格用人不明。稀里糊塗又過一個賽季，霍伊博格竟異想天開。「哥們，打個替補好不好呀？」

他笑了，笑中帶有深意。其實打替補也沒什麼不好，只是為霍伊博格打，真的不好。

浪子隨員外上梁山，排名36位，地位並不高。畢竟36天罡里，不乏閑漢關係戶。赤發鬼劉唐，無非相貌怪異；解家兄弟，更是一對活寶。好似如今他所在的球隊，高薪飯桶，那是一堆一堆。他呢？拿一份老將底薪罷了。

然而與浪子類似，對於所謂地位，他從不在意。浪子上山，原因在於追隨員外；底薪入夥，理由便是想幫安達。看吶，歸根結底，目的都是一樣一樣的。

員外總想著功成名就，畢竟槍棒天下第一，怎能不幹點大大事。反觀浪子，無欲無求，該來總會來，不爭，也不搶。

男人之間吶，未必只有哲♂學，並非只有基友，肝膽相照，兩肋插刀，終歸還是有的。

整本水滸，浪子可謂完人；放眼職業生涯，他又何嘗不是如此？剔除略顯放蕩的私生活，他既能引領球隊，又能撫慰大哥（注，06奪冠，韋德直言熱火是奧尼爾的球隊），既能攜手兄弟，又能甘當綠葉。平心而論，能在各種角色隨意切換，左右逢源，既能當大哥又能當朋友的，舍他其誰？

放眼員外這一生，多的是表面兄弟，山東呼保義面黑腹更黑，哪會給員外培植勢力的機會？唯浪子一人，不離不棄。同樣的道理，香蕉船四人組友情固然不該懷疑，可今年夏天鐵了心入夥的，還真的只有他。

在浪子眼裡，功名利祿，江湖地位，全都不重要，重要的是能在員外身邊；在他眼裡，到了這個年齡段，金杯鈔票，也都不重要，能與自己的安達一起打球，一起生活就好。還記得他妻子的那段話嗎？「我都不清楚他了解我更多，還是了解他安達更多了。」

今年今日，他剛好36歲，生涯所剩無幾。正如TVB里常說，「做人吶，最重要的是開心，下面給你吃？」於是過的瀟瀟洒灑，該吃吃，該喝喝，該與自己的安達逗樂便逗樂。當然了，該上場時，同樣不會含糊。

他的安達卻不願如此，三旬老漢，依舊豁出一切，想拼歷史地位。哪怕越不過老爺，做個天下第二，也是挺好的嘛。所以江湖流言紛紛擾擾，忽而說會加盟湖人，忽而又說會投奔火箭。慾望無窮無盡，雄心無邊無界。可惜有的時候，豐滿的想法，總會迎面撞上骨感的現實。魏巍王朝，那面「勇」字大旗，識得唔識得？

安達心有不甘，總想再戰，他嘆了一聲，那便上吧。天下大勢其實很清晰，球隊里飯桶雲集，既老又慢，拿什麼去死磕？可安達想做的事，那便隨著他去做吧。畢竟————

義這個字，既是浪子的銘牌，也是他的標籤。

名利場里，很多人都爭先恐後，迫不及待給自己戴上桂冠與頭銜，唯恐自己不能聞達於諸侯，揚名於寰宇。在問及他時，他卻微微一笑。

「無需贅言，只需後世之人想起時，稱讚一聲，這真是條重情重義的好漢子，那便夠了。」

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