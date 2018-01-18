穿越江河湖海，悅跑如畫海口！2018年1月14日，一場奔跑盛會歡樂了整個海口！來自全球的17761名跑者把海口變成了紅色的熱情海洋。

從默默無聞，到全民熱議，海口馬拉松的改變，從2015年富力地產主辦開始！讓我們用一組數據，看看富力與海馬的故事。

2015年以前，海口斷斷續續舉辦過9次馬拉松，但沒有知名度，賽道也不是城市主幹道。

我們幾乎從零開始，規劃路線，組織謀划，宣傳推廣……海馬漸漸走上正規化、規模化，一次次進步，一次次完善，一次次更多人參與……

我們倡導越來越多的海口人加入奔跑的行列，收穫了快樂，也收穫了健康。而海馬所蘊含的挑戰自我、堅韌不拔的精神，也滲透於整座城市，為海口發展平添活力，讓城市更美好了。

我們聯手中國平安打造兩屆線上海口馬拉松。122萬人次在世界各地與海口共奔跑！我們想讓海馬的健康理念一傳百，百傳千，傳播給每一個人。

跑起來還不夠，還要跑得健康專業。於是我們打造了一個專業跑步營地，邀請跑步教練，配備醫護人員，免費能量補給，幫助更多人健康奔跑。

2017年11月16日，我們在北京國家體育場鳥巢舉辦了2018海口馬拉松新聞發佈會。由此海馬的健康歡樂與奧運精神融合，向全國乃至全世界展示著海馬和海口的魅力！

我們用鏡頭直擊跑步向前的參賽者！直擊美麗的海口！跑者用腳步丈量城市，觀眾也跟著跑者一起，在鏡頭裡穿越江河湖海，悅跑如畫海口。

怎樣對道路通行影響降到最低？怎樣最大化展示海口的美麗風光和人文風情？我們反覆研究、丈量、規劃……讓跑者和市民都享受海馬的歡樂美好。

無論是椰殼獎牌，還是海南島地圖造型，或是流動的海水帆船，我們都將海南的特色、海口的風情融入其中，將「瓦愛魯，海口」的美好願景傳播。

在主辦馬拉松的路上，我們也遇到過不少爭議和波折，從當初的質疑不信任，到如今受到跑者熱捧，成為海南最具影響力的群眾體育賽事。這一路上，感謝所有參與過海口馬拉松的人！從15年到18年，是你們的支持與同行，讓海馬越來越好！

如今，越來越多的島外人因為海馬，知道並愛上了海口這座美麗的城市。越來越多的人加入了海馬，開啟了健康、歡樂的旅程。海馬的精彩還將繼續，健康生活，讓我們一起跑起來。

注：本文圖片由牟京安、潘東琦、東方ic、王秋詩、魏旭拍攝提供。