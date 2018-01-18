2017年12月23日-24日，城市圍棋聯賽2017賽季收官之戰落子成都，點燃蓉城。錦官城內，棋手們意氣風發，一起追逐勝利的榮光。王香如初段與樓世芳老師的聯袂講棋可謂是一次講棋傳播的新嘗試，這一次，讓我們跟隨王香如初段的筆觸，隨著她一起去解讀這一場圍棋的奧斯卡。

文章來源：圍棋天地

文章作者：王香如初段

12月23、24日，2017賽季城市圍棋聯賽總決賽暨頒獎典禮在成都世紀城會議中心隆重舉行，我有幸參與了全程活動，度過了難忘而又充實的兩天。

不經意間，城圍聯已步入第三個年頭，其產業化、大眾化的辦賽思路已得到越來越多圈內外的認可，我和棋友們一樣，感慨著城圍聯一次又一次帶來的震撼。

從首屆城圍聯於廣西南國弈園的橫空出世，到第二屆總決賽完美落幕上海喜馬拉雅中心，再至第三屆成都總決賽的精彩紛呈，毫無疑問，城圍聯的發展速度是驚人的，一路上創造了無限驚喜。當然，這與城圍聯團隊及各界人士所付出的心血是無法分割的。三年來，在這個平台上，不斷切換著參賽棋手和講棋人的不同身份，讓我得以從各個不同角度感受著城圍聯——這是一方星光熠熠的舞台，也是一場全民參與、接足地氣的嘉年華。我很幸運能夠在城圍聯這個平台中得以鍛煉成長，也很高興與大家分享此次成都賽會的點滴精彩。

講棋模式再創新

自6月24日2017賽季揭幕戰打響，常規賽至季後賽歷時6個月，進入總決賽的兩支隊伍都被認為是大黑馬，但仔細看看他們的陣容，便也覺得在情理之中；景德中藥隊由陳耀燁九段領銜，王昊洋六段副帥。衢州弈谷隊則以江維傑九段領軍，孔祥明老師坐陣。值得一提的是，衢州弈谷隊的江九段不僅作為主帥排兵布陣，季後賽階段更是每輪在關鍵時刻親自登場，連續率隊挑落擁有周睿羊九段的貴安天元隊、連笑九段加盟的北京星天地隊以及李志賢六段所在的首爾隊，一路高歌挺進決賽舞台，直至最終登上冠軍寶座，不能不說，衢州弈谷隊最後捧起的獎杯含金量十足。

城圍聯獨特創新的賽制，讓向來單打獨鬥的棋手體會到團隊運動的樂趣，凝結眾人的智慧協同作戰，也感受到肩負整個團隊榮譽的壓力，又因此而產生動力，在矛盾中尋求平衡，在得與失之間找到默契。

這樣創新的賽制，為了讓觀者有更直觀的現場感受，同期的掛盤講解，也是解析比賽的重要輸出窗口，讓賽事有更立體的方式呈現。

首輪現場和電視錄播由胡煜清7段和徐瑩老師搭檔講解，我擔任線上棋譜文字直播。第二場由前上海申花足球俱樂部總經理樓世芳老師和我搭檔現場解說及電視錄播，由時越九段做線上棋譜文字直播。決勝局則由劉小光老師和我搭檔現場解說，繼續由時越九段文字棋譜答疑解惑。

此次總決賽我與樓老師的搭檔講解可以看作是一次嘗試。城圍聯正在努力突破過往講棋過於技術化的局限，希望在這方舞台上，以更多元的方式向大眾展現圍棋的多重魅力。樓老師不是一位普通的圍棋愛好者，他在圍棋文化方面的研究、積累非常深厚。講棋時，從棋聞軼事到詩詞賞析，樓老師信手拈來。我也配合著充分調動現場氣氛以及回答樓老師站在愛好者角度所提出的技術層面問題，更好地達到與觀眾實時互動的效果。這樣的講解，比起傳統的方式，或許多了幾分新意吧。

王香如與樓世芳聯袂講解，是一次講棋傳播的新嘗試。

2017賽季的揭幕戰時，城圍聯特別召集了棋界的前輩和大咖做了一個講棋人研討會，研究主題就是——什麼樣的講棋方式才最適合城圍聯，適合新時代圍棋的傳播與推廣。我有幸參加了那次研討會，也有幸在城圍聯這 個平台上多次講棋，正是因為大量深度地參與，讓我深刻意識到作為圍棋人和講棋人需要更多思考的方向，在這一方面，城圍聯與我們共同嘗試著、前進著。

跨界全明星賽

全明星賽是此次賽會的最大亮點，由導演桑華、天元圍棋頻道主持人施燦、城圍聯北京公司、秘書處、競賽部、媒體部、現場組群策群力，共同打造了這場饕餮盛宴。先來看看嘉賓名單，就明白這場全明星賽有多值得期待了：聶衛平老師、宋雪林老師、徐瑩老師擔任現場講棋嘉賓，參賽的兩支隊伍由王汝南老師和華學明老師分別掛帥，教練兼隊員為馬曉春老師和劉小光老師，世界冠軍代表古力九段和2017賽季城圍聯MVP江維傑九段，業餘棋手代表天王胡煜清7段和2017年新成立的少林棋院院長釋延勇法師，圍棋愛好者企業家代表周天樂5段和柯潔九段的父親柯國凡5段，而我和「中國媳婦」權孝珍五段有幸以女棋手代表入選，更令人期待的是每隊都有一位演藝明星的加盟，兩位德藝雙馨的「老戲骨」：一位是幾年前熱播的電視連續劇《潛伏》里吳站長的扮演者馮恩鶴老師，另一位是耳熟能詳的電視連續劇《亮劍》里楚雲飛的扮演者張光北老師，他在老版《三國演義》里扮演的呂布也深入人心。這次全明星賽就由潛伏隊對戰亮劍隊，展開了一場別開生面的接力表演賽。

有了演藝明星的跨界參與，使得接力賽看點多多，亮劍隊的張光北老師宣言，「兩軍交戰，勇者勝。」潛伏隊的馮恩鶴老師則巧妙回應，「勇者交戰，智者勝。」台下掌聲連連，場面十分熱烈。

原中國圍棋協會主席王汝南、中國圍棋協會副主席聶衛平為亞軍景德中藥圍棋俱樂部頒獎。

儘管是表演賽，但雙方棋手甫一上場，還是紛紛亮出看家本領，兩位演員老師在各自領隊王汝南老師和華學明老師的幫助下順利完成布局階段的任務。執黑棋的張光北老師更是在開局第一手就落子天元，既體現了圍棋技術層面如今飛速發展的多元性，亦是對吳清源大師當年新布局創新思維的致敬，同時也註定讓這場接力賽從視覺效果上更具觀賞性，牢牢抓住了觀眾的眼球。

此後世界冠軍、業餘高手、女棋手相繼登場，聶衛平老師與徐瑩老師在旁解說妙語連珠，棋局內容一波三折，直至最終封盤勝負仍然撲朔迷離，由聶老判定為「和局」。比賽的過程自然十分精彩，但勝負於此刻卻不再重要。因為，聶老師與徐瑩老師的合唱《月亮代表我的心》，馬老的鋼琴獨奏，劉老的書法表演，古力九段和張光北老師的一曲《朋友》，將現場一次又一次點燃，不僅讓觀眾大飽眼福，場面幾近沸騰，連坐在研究席上的我也禁不住被精彩的文娛表演吸引得頻頻側目。

國家體育總局棋牌運動管理中心副主任葉江川、成都市體育局副局長何榮波為季軍武漢豐達圍棋俱樂部頒獎。

圍棋不能只是競技，更不能自以為陽春白雪而孤芳自賞。此次全明星賽將不同領域的明星結合起來，以手談的方式向觀眾展現了圍棋的多元特性。大眾化、娛樂化，嘗試以更多元的方式傳播圍棋，我想，這也是城圍聯創辦以來一直在努力和實踐的方向。

圍棋人的奧斯卡

頒獎典禮是城圍聯自開辦以來每屆總決賽后的壓軸大戲，這絕不是一個傳統意義的閉幕式，而是一場大型的「秀」。當燈光照亮，音樂響起，置身美輪美奐的現場，你會深刻意識到，這是屬於圍棋人的，棋界的奧斯卡頒獎典禮。

著名演員馮恩鶴、張光北為江維傑頒發最具價值棋手獎。

2017年的頒獎典禮，將傳統巴蜀文化與圍棋文化相結合，又帶入了人工智慧等機器人小品，穿插著各類獎項的頒發，犒賞著俱樂部和棋手們整個賽季的努力。我有幸繼2015賽季以後再次獲得了「城圍聯最具人氣女棋手」的榮譽。我更願意把此看成是所有領導、老師、朋友們對我的一種鼓勵和鞭策，激勵著我不忘初心，盡自己的綿薄之力，將圍棋這一傳統精粹與時俱進，融入現代元素，讓更多的人喜歡、享受圍棋，我將為此願望而奮鬥、努力！