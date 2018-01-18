冬天瘦身難，瘦臉也不容易，其實很多時候是你到底想不想瘦，如果想，一定要試試下邊的瘦臉方法。

日常生活中有哪些不良習慣會讓臉越來越大呢？

喜歡重口味和鹹食物

喜歡重口味和鹹食物的人普遍覺得自己臉大，這是因為鹽分中的氧化鈉會吸收血液中的水分，讓越來越多的水分停留在身體的組織液中，導致身體發生浮腫。所以平時要吃得清淡一點，不僅有助於消除浮腫，對心臟也有好處。

嚼口香糖

很多MM口饞可是怕吃零食會發胖，因此就常常嚼口香糖，想著口香糖至少不會變胖。可是長時間咀嚼口香糖，會反射性地分泌大量胃酸使你出現噁心、反酸水等癥狀，也讓你的口腔長期處於高代謝狀態，有可能會損壞口腔黏膜，同時讓你的咀嚼肌更發達而導致臉變大。

愛吃堅硬難咀嚼的食物

臉大最主要的原因就是下頜角肥大，而常常吃堅果、炒豆子、魷魚絲這種堅硬難嚼的食物就要動用咬肌，導致下巴肌肉過於發達引起的下頜角肌肉肥大。因此，要盡量避免或少吃這類食物，以免過度使用咬肌，讓臉部的線條更加柔和。

什麼方法可以瘦臉？

1、運動法

運動也可瘦臉！運動減肥的效果是全方位的，如果你的臉真的「腫」了，劇烈運動后的大量排汗，可有助於水分迅速排出體外。

2、飲食法

平日三餐中多吃那些可以消腫利濕的蔬果，如冬瓜等。如果你的臉是因肌肉碩大引起的肥胖，就請拒絕口香糖、甘蔗等鍛煉咀嚼肌的食品，因為它們只能促使你的面部肌肉更加健碩。

3、沐浴法

我們都知道高溫沐浴是瘦身好方法，同樣高溫沐浴也可以瘦臉。你可以每天在38℃的水溫中坐在浴缸里沐浴，水深達心窩處，並配合瘦臉霜按摩面部，浸浴時間以20分鐘為宜。

4、瑜伽瘦臉法

瑜伽從來都是愛美人士減肥的最佳選擇，原來，練習瑜伽動作不僅能塑造體形，還能成功瘦臉哦。

瑜伽能讓臉部以及頸部的肌肉變得更加緊實有彈性，同時還能夠預防雙下巴以及頸部肌肉鬆弛等現象。

具體做法是：

·趴在墊子上，打開雙腳，保持與肩膀一樣的寬度，雙手放在身體的兩側，慢慢地調整呼吸，停留2秒鐘。

·然後慢慢彎曲雙手手臂，注意手掌放在胸前的兩側，手指向前，再緩慢地做深呼吸，停留5秒鐘。

·現在吸氣，在吸氣的同時慢慢將上身抬起，雙手支撐在墊子上，頭盡量往後仰。這時候如果不能保持懸息的狀態，就慢慢調整呼吸，記住，不要被呼吸控制了，是你控制它，它要以你感覺最舒服的方式存在，大約停留5秒鐘。

·慢慢還原成原先的姿勢，每天做3-5次。

5、熱敷毛巾法

使用毛巾敷臉，能夠有效地放鬆臉部的肌肉。假如再配合一些臉部運動，瘦臉的效果將會更好。需要注意的是每5分鐘要更換一次毛巾，每次熱敷10-20分鐘即可。