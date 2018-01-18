大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

今日任天堂正式公佈了適配其最新主機switch的「外設」「LABO」，LABO由簡單的紙板組成，玩家（主要針對小孩子）可以將其剪裁拼接成鋼琴、魚竿、機器人等等的「模型」，再配合switch自帶手柄joy-con的功能實現各種富有創意的全新玩法。果然是核彈級消息……

目前官網已經上線，紙盒包含兩種套裝，一種為Variety Kit，4月20日發售，6980日元（約403人民幣）。另一種為Robot kit，同樣也為4月20日發售，7980日元（約461人民幣）。包含了賽車遊戲、釣魚遊戲、房屋遊戲、摩托車遊戲以及鋼琴遊戲。

6980日元的Variety Kit包含特製紙板28張、反光片3張、海綿片3張、皮帶（橙色）1條、皮帶（藍色）1條、連接環（灰色）1套、連接環（藍色）4套、環橡膠（大）2件+備用、環橡膠（小）6件+備用。

另一種7980日元的Robot kit包含特製紙板19張、厚紙板4張、反光片1張、皮帶（橙色）2條、皮帶（藍色）2條、扁平皮帶（大1條、中1條、小 2條）、連接環（灰色）10套、連接環（橙色）2套。

這一次任天堂的「核爆」可謂是創意滿滿，硬生生用瓦楞紙打出一套組合拳，讓玩家在動手動腦之後體驗新的遊戲樂趣，也讓一台小小的switch主機爆發出無限生命力。

賽車遊戲硬紙板

釣魚遊戲硬紙板

房屋遊戲硬紙板

摩托遊戲硬紙板

鋼琴遊戲

對於這樣的「核彈級消息」玩家們是這麼看的，有的人欽佩老任是遊戲界里的一股清流，當然也有人的覺得幼稚

1、我等了一晚上你就給我看這個？

2、李澤言三連：幼稚、大驚小怪、不過如此

3、創意不錯，但是硬紙板會不會很容易壞？

4、原料的話，我們中國有很多，歡迎來進貨

5、你們4月20日發售，國產手工作品可能這個月底就上市了……

6、老任又開始不務正業了！

小弟有話說：而這用紙殼做的小玩意在我們成年人看來或許顯得遊戲廉價，或許在小孩子看來說不定就是最好的玩具，任天堂說不定這次又賭對了，觀察一下它的股價吧……