福克斯將開發《異形》主題射擊遊戲 登陸PC、主機北京新浪網 (2018-01-18 10:02)
20世紀福克斯的遊戲部門FoxNext Games今天宣布，他們已經收購了遊戲開發商Cold Iron Studios，將會開發一款新的以《異形》為主題的在線射擊遊戲。
本作將會率先在PC平台推出，之後還會登陸主機平台，但是具體是哪家廠商的主機，官方並沒有說明。具體的發售時間也沒有透露。
Cold Iron Studios成立於2015年，成員來自《銀河戰士3》《生化奇兵無限》《無冬之夜OL》等。
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