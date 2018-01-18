20世紀福克斯的遊戲部門FoxNext Games今天宣布，他們已經收購了遊戲開發商Cold Iron Studios，將會開發一款新的以《異形》為主題的在線射擊遊戲。

本作將會率先在PC平台推出，之後還會登陸主機平台，但是具體是哪家廠商的主機，官方並沒有說明。具體的發售時間也沒有透露。

Cold Iron Studios成立於2015年，成員來自《銀河戰士3》《生化奇兵無限》《無冬之夜OL》等。