《堡壘之夜》玩家總數超4000萬 地圖將迎來大更新北京新浪網 (2018-01-18 10:02)
自從《堡壘之夜》推出百人PVP模式以來，遊戲人數不斷上升。目前包括基礎模式在內的玩家總和已經超過了4000萬，同時在線人數也達到了200萬。
開發商在今天公佈了一個新的宣傳片，為之後到來的百人PVP模式地圖更新造勢。新地圖將會帶來兩個新的地點，以及更多可建設和可破壞項目。
《堡壘之夜》目前在PC、PS4和Xbox One上可用。
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