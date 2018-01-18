導語：愉快的寒假來啦，終於可以好好地肝寶藏啦！在這冰天雪地的世界，《寶藏世界》邀你一起來狂歡！《寶藏世界》歡樂寒假計劃啟動啦，全新限量半人馬坐騎登錄可得，進化世界歡樂冒險，明星主播全民互動，重金懸賞創造者，歡樂爆肝伴你玩！快來加入冒險者行列，歡樂旅途即刻出發啦！

【全新限量半人馬坐騎首曝 登錄可得】

《寶藏世界》歡樂寒假計劃現已拉開帷幕，邀你加入其中！歡樂第一彈——登錄贏坐騎莫夫半人馬！不管你是大佬，還是萌新，是歸來的老手，還是初玩的新人，都可以加入我們的行列！在活動期間，只要每日登錄，即可開啟命運轉盤，抽取《寶藏世界》為你準備的各種大獎！方塊創意棒球帽、附魔寶石箱等獎勵等你輕鬆收入囊中，更有全新限量坐騎莫夫半人馬等你抽取！全區全服共有60隻，拼手氣，見證歐非的時刻又到了！

莫夫半人馬隸屬於半人馬家族，是拉庇泰國王伊克西翁與涅斐勒的後代。不同於普通的半人馬，莫夫半人馬是一個非常帥氣且彬彬有禮的小鮮肉坐騎。他頭戴被一圈潔白羊毛包圍的羅馬頭盔，半張臉隱藏在華麗的頭盔之中，讓人看不清他的表情。他身穿亮藍、暗紫和白色相間的歐式制服，雙手優雅地交疊在胸前，在跳動時為了保持他的紳士形象，他只會小幅度緩緩張開雙臂。而史詩動作狀態下的莫夫半人馬則會顯示出他堅韌英勇的一面，威風凜凜地舉起右臂，雙目緊緊盯著武器舉起的方向，彷彿可以聽到他必勝的吶喊！

【全民明星主播風暴來襲 互動贏大獎】

《寶藏世界》全民明星主播活動來啦，想成為超神主播，想化身迷弟為主播打Call，就是現在！《寶藏世界》官方主播招募活動正在火熱進行中，成為眾人的焦點，解鎖趣味主播大禮包，為迷弟迷妹壕撒禮物？你也可以！《寶藏世界》為你搭建最閃耀的舞台！在這個寒假，你也可以成為坐擁千萬粉絲的大主播！同時，你還可以化身主播迷妹，為明星主播搖旗吶喊，用你的獨特創意打動主播，收穫主播福利碼，解鎖各種各樣的豐厚福利哦！

還在自己玩？這個寒假，《寶藏世界》邀你一起嗨！除了上述狂歡活動外，還有為槍兵做新衣、槍兵沖級送美猴王皮膚正在火熱進行中，近期更將開啟重金懸賞創造者、關注官微送月VIP等等活動，快來加入我們，一起浪起來！

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遊戲介紹：

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