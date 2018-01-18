近日，一款手游移植的跑酷類遊戲《安吉洛：滑板冒險（Angelo Skate Away）》正式上線Steam平台，該遊戲將於2018年1月27日發售，有興趣的朋友不妨關注下。

關於《安吉洛：滑板冒險》：

開發商：Team TO

發行商：Plug In Digital

發售日期：2018年1月27日

遊戲語言：不支持簡體中文、繁體中文

《安吉洛：滑板冒險（Angelo Skate Away）》是一款比較有趣的滑板跑酷手游，后被移植到了PC。遊戲延續了經典跑酷玩法，同時還設有各種關卡，玩家需要控制滑板向前奔跑，並盡量吃下多的蛋糕，只有完成任務才能去下一關。

該遊戲剛剛上線Steam平台，將於2018年1月27日發售，目前售價未知。

該遊戲暫無任何合集包及DLC。

《安吉洛：滑板冒險》Steam遊戲截圖：

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