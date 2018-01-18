《安吉洛：滑板冒險（Angelo Skate Away）》上線Steam 手游移植的跑酷類遊戲北京新浪網 (2018-01-18 10:11)
近日，一款手游移植的跑酷類遊戲《安吉洛：滑板冒險（Angelo Skate Away）》正式上線Steam平台，該遊戲將於2018年1月27日發售，有興趣的朋友不妨關注下。
關於《安吉洛：滑板冒險》：
開發商：Team TO
發行商：Plug In Digital
發售日期：2018年1月27日
遊戲語言：不支持簡體中文、繁體中文
《安吉洛：滑板冒險（Angelo Skate Away）》是一款比較有趣的滑板跑酷手游，后被移植到了PC。遊戲延續了經典跑酷玩法，同時還設有各種關卡，玩家需要控制滑板向前奔跑，並盡量吃下多的蛋糕，只有完成任務才能去下一關。
該遊戲剛剛上線Steam平台，將於2018年1月27日發售，目前售價未知。
該遊戲暫無任何合集包及DLC。
《安吉洛：滑板冒險》Steam遊戲截圖：
《安吉洛：滑板冒險》Steam商城地址：點擊進入
更多Steam內容敬請關注Steam專區
遊民Steam正版聯機群：
如果你對Steam上的遊戲聯機感興趣，可以直接點擊圖標加入到QQ群中進行討論：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Mac 500g．seagate 行動硬碟 mac．mac mini mini．1333 mac 8GB．mac 充電．mac mini MD387TA．MAC 液晶螢幕．1TB 2.5吋 行動硬碟 mac．MAC 腮紅．mac mini i5．mac．mac port．MAC 螢幕．apple mac mini．Backup Plus Mac．Rebecca MAC MINI．Seagate 4TB 外接硬碟 MAC．Pro Mac．記憶體 8g ddr3 mac．mac 電源．mac 電腦．mac 13吋．office mac．MAC 蜜粉．MAC DDR3-1600 記憶體．mac 擴充．麥克風 mac．mac 128g．mac 滑鼠．mac air 128g
- 【Georg Jensen 喬治傑生】BUSINESS CLASS - 票卡夾 - 黑/
- SEIKO 菱閣時尚日期腕錶-SUR195P1
- 【MTS】TW2VU 專業無線電對講機(VHF/UHF 雙頻設計)
- 【Florame法恩】浪漫家園典雅香竹80ml+補充瓶100ml+32入藤
- 微星X370平台[Dragon系列-龍焰文帝]R5六核GTX1070TI獨顯SSD
- 【YKS】風和L型布沙發-獨立筒版(兩色可選)
- acer S5-371-56CP 13吋筆電(i5-7200U/4G/256G/FHD/福
- 【ALBA】送禮首選 精緻淑女 石英錶 皮革錶帶 防水50米(AH7C
- CASIO 卡西歐 EDIFICE 編織感黑色格紋 簡約個性魅力男錶 (E
- 羅尼2.7尺坐鞋櫃
讓遊戲回歸原點！任天堂發佈Switch新玩法Labo【北京新浪網】
《莎木3》最新截圖 男女主角終於不再呆如木雞【北京新浪網】
冷飯大法好！卡普空確定《鬼泣HD合集》支持中文【北京新浪網】
台灣「千年一遇」美女全家福曝光 一家四口顏值爆表！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》