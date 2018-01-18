近日，一款超有意思的策略類遊戲《德魯姆英雄》正式上線Steam平台，該遊戲將於2018年1月20日發售，有興趣的朋友不妨關注下。

關於《德魯姆英雄》：

開發商：Delum Studios

發行商：Delum Studios

發售日期：2018年1月20日

遊戲語言：僅支持英文、法文、德文

《Warparty》是一個石器時代背景的即時戰略類遊戲。在這裏你將建立屬於自己的基地，通過招募來控制屬於自己的士兵，並且你還可以去指揮士兵們戰鬥甚至是馴服兇猛的恐龍。只有妥善管理資源，運用技能才能取得遊戲的勝利。

該遊戲剛剛上線Steam平台，將於2018年1月20日發售，目前售價未知。

該遊戲暫無任何合集包及DLC。

《德魯姆英雄》Steam遊戲截圖：

《德魯姆英雄》Steam商城地址：點擊進入

更多Steam內容敬請關注Steam專區

遊民Steam正版聯機群：

如果你對Steam上的遊戲聯機感興趣，可以直接點擊圖標加入到QQ群中進行討論：