《德魯姆英雄（Heroes of Delum）》上線Steam 超有意思的策略類遊戲北京新浪網 (2018-01-18 10:11)
近日，一款超有意思的策略類遊戲《德魯姆英雄》正式上線Steam平台，該遊戲將於2018年1月20日發售，有興趣的朋友不妨關注下。
關於《德魯姆英雄》：
開發商：Delum Studios
發行商：Delum Studios
發售日期：2018年1月20日
遊戲語言：僅支持英文、法文、德文
《Warparty》是一個石器時代背景的即時戰略類遊戲。在這裏你將建立屬於自己的基地，通過招募來控制屬於自己的士兵，並且你還可以去指揮士兵們戰鬥甚至是馴服兇猛的恐龍。只有妥善管理資源，運用技能才能取得遊戲的勝利。
該遊戲剛剛上線Steam平台，將於2018年1月20日發售，目前售價未知。
該遊戲暫無任何合集包及DLC。
《德魯姆英雄》Steam遊戲截圖：
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