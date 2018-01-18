藥劑在《地下城與勇士》中的作用可是非常大的，不管是刷圖還是競速又或者是深淵都是必不可少的，同時呢，又有這五大藥劑被稱為「五大神葯」。那麼，這「五大神葯」到底有多神氣，是否比得過「伸腿瞪眼丸」呢，讓我們一起來看一下吧！

這個藥劑俗稱「土豪藥劑」，在遊戲中的價格一個就是4萬，價格稍微有點高，但是實用性卻是毋庸置疑的。使用后，可以使所有技能的冷卻時間減少30%，效果可以持續十分鐘，也就是說在這十分鐘的時間里，技能幾乎可以無限放。在競速時，這個藥劑是必須要用的，CD的減少可以讓你為所欲為。

鷹眼藥劑在這個版本依舊強勢，使用以後，可以增加50%的物理暴擊，效果持續一分鐘。雖然現在好多大佬都是可以堆到90%以上，但是，相對於一些較弱的職業還是非常需要的，在刷深淵的時候，這個藥劑也算是必不可少的。50%的物理暴擊也算是錦上添花了。

這種藥劑比較適合針對各種BOSS，或者是深淵中的怪物，由於時間比較短，我們可以在進入BOSS圖之前用上，或者是在進入深淵圖前用上，確保把葯的威力發揮到最大。使用以後，在15秒內技能冷卻時間減少30%，移動速度和施放速度還有攻擊速度增加3%，短時間內可以瞬間變身為猛男，就問一句還有誰！

這個藥劑的強大之處就是在於四維比較高，四種屬性強化都加5，並且智力和力量加100，持續時間是120秒。但是用這個藥劑的也不算多，畢竟是通過點券購買的，好多人都不捨得呢。

這個藥劑是我最喜歡的藥劑，要是可以用在現實生活中就好了（先讓我YY一波）。使用以後，我們就會在30秒內進入透明狀態，並且不會受到任何傷害。如果在承受不住BOSS傷害的時候，我們就可以使用透明藥劑，然後哼歌一曲，你打我呀，如果你打到我，我就和你嘿嘿嘿~

大家在刷圖時可以依靠著「五大神葯」的奇效來完成各種騷操作，千萬不要小瞧了藥劑的作用啊，最後希望大家每天金光閃閃！