2018年4月新番一覽表最新版 新一波狂潮即將來臨！北京新浪網 (2018-01-18 10:11)
2018年日本將會有很多經典的動畫推出新版或是重置版，被粉絲們親切的稱之為「文藝復興」時代。昨天（1月17日），日本方面公開了2018年4月新番一覽表的第一版，目前已經確定將會有46部動畫在4月開播，其中像《東京喰種：re》、《全金屬狂潮》第四季、《蒼天之拳》等經典續作就非常的吸引眼球。
然而除了這些經典續作之外，也有不少高質量的新動畫也是非常值得期待。如《命運石之門0》、《奴隸區》、《黑社會的超能力女兒》、《重神機潘多拉》等動畫從已經公開的情報來看，都是非常有看點。目前4月新番的公佈才開始就已經有不少佳作，看來今年的4月新番又能掀起新一波高潮了。
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