都知道現在的電影大量運用特技，不過，也有很多看起來「很特技」的畫面，其實是實拍的。今天小編就來帶大家看看，那些沒有用特效拍攝的大場面。

鋼鐵俠掏胸

《鋼鐵俠》的一個場景，小辣椒從托尼史塔克的胸口拉出反應爐，這並非特技。因為史塔克的胸部其實是道具，而他實驗室里的大部分場景都是真的。

魔戒半獸人

《魔戒》三部曲用了許多電腦特效，但並非毫無節制。比如半獸人和一些魔法生物的造型，為了逼真，還是用的真人演員全身特效化妝以及搭配假肢完成。

蝙蝠俠：黑暗騎士蝙蝠車撞車

《蝙蝠俠：黑暗騎士》沒有用電腦特效你信嗎？導演克里斯多福·諾蘭偏不用。其中一幕蝙蝠車和垃圾車撞擊的場景，是用微型車模和道具，而一輛大卡車被蝙蝠俠拉翻轉的場景，是真的用氣體把車子翻了過來。

金凱瑞飾兩角

《暖暖內含光》中有一幕場景是男主角金凱瑞看著自己在回憶中的模樣，你以為這是特技嗎？哈哈導演才不幹呢，是要求主角在同一個場景來回跑，飾演兩個角色！

侏羅紀公園的恐龍

經典的《侏羅紀公園》里的恐龍一部分是動畫特效，另一部份其實是工作人員穿上恐龍外套扮演的。

星際穿越玉米田

《星際穿越》里一大片玉米田的戲碼不少，這是特技嗎？不是。這是導演專門種的一片玉米地，電影拍完后，劇組出售這些玉米，賺了一筆！

星球大戰：帝國反擊戰的小行星

《星球大戰：帝國反擊戰》中，小行星並不是特技做出來的，而是劇組用鞋子和土豆「冒充」的！

盜夢空間咖啡館爆炸

《盜夢空間》中咖啡館外的爆炸場景。導演克里斯多弗·諾蘭使用一組空氣炮，在演員面前製造爆破，並用攝像機拍出慢動作！