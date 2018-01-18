《反恐精英Online》年度神器定名「撼宇碎星」 將於24日震撼登場北京新浪網 (2018-01-18 10:12)
早在1月10日，《反恐精英Online》於自媒體發佈關於「2018年度神器」征名活動，一時間玩家們心目中的神器之名頃刻湧入，在2000餘條留言之中，「撼宇蝕星」之名瞬間吸引所有人的視線，在緊張激烈的討論之後終將「蝕」改為更為能突出神器爆炸威力的「碎」字。說起「撼宇碎星」四字，從字面意思上不難看出其「驚撼天地」之意，誓將撼動浩瀚宇宙，以無窮之威力震碎一切恆星，同時，這個名字也極為貼合「2018年度神器」科幻感滿溢的形象。
除了神器名稱「撼宇碎星」終於落定之外，《反恐精英Online》國服也確定此神器將於1月24日震撼登場！對比往年的年度神器，「撼宇碎星」使用科幻、現代、極致這些字眼來形容它也不為過，雖然未充能時的外形給人以沉穩、低調的感覺，但從充能后槍身上透露出來的淡藍光效卻傳達出別樣的魅力。「撼宇碎星」會以怎樣的攻擊方式驚艷眾人也是各位玩家討論的中心，其槍身上淡藍色的鏡片實為「子彈轉換器」，而它會如何發揮奇效？如流星般的子彈又將帶來怎樣的爆炸輸出？1月24日即刻揭曉！
如今，關於「年度神器」的各項活動接踵而至，即日起至1月22日，在《反恐精英Online》遊戲內單個大區使用880銘牌即可獲得「撼宇碎星」的抽獎資格，總共25把永久「撼宇碎星」會在1月24日維護當天直接進入各位幸運兒的禮物箱之中。「脫非入歐」的機會來啦！幸運的小夥伴還不趕快嘗試一番？最熱乎的神器等你來拿！
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