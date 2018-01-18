獻給具有童心的你！任天堂「重磅新產品」Nintendo Labo公佈北京新浪網 (2018-01-18 10:12)
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簡單來說：以將Nintendo Switch與紙模結合來產生更多的遊玩方式。玩家可以將自己的Switch設備插到一個個形狀各異組裝簡單的卡牌紙盒中，從而實現不同的體驗模式，例如帶來鋼琴、釣竿、賽車、機器人等不同體驗。
目前官網已經上線，紙盒包含兩種套裝，一種為Variety Kit，4月20日發售，6980日元（約403人民幣）。另一種為Robot kit，同樣也為4月20日發售，7980日元（約461人民幣）。
從4月20日開始，任天堂將發售一系列Labo產品。
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