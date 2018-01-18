加入《軒轅劍群俠錄》

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經典劇情 別樣呈現

《軒轅劍群俠錄》作為DOMO小組「蔡魔」蔡明宏監製的作品，除了加入了許多致敬軒轅系列的趣味彩蛋外，還對原作的經典劇情進行了意想不到的「還原」，比如《天之痕》中伏魔山洞中激戰饕餮的情節，出場的主角卻是《漢之雲》中的焉逢、耶亞希、橫艾，以他們的開場走上尋找上古神器的旅程，意想不到的情節。不僅如此，還有全新原創五十章的精彩劇情等你體驗，軒轅故事融入宮廷權謀，大唐時代愛恨情仇不容錯過!

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群俠聚首 各顯神通

除了經典的軒轅劇情，震撼的戰鬥場景，《軒轅劍群俠錄》還集結了軒轅劍系列十二代的人氣角色，並通過排兵布陣自由搭配，給群俠有更大的發揮空間，甚至讓何然、賽特、宇文拓等不同時代的軒轅俠士並肩作戰，展現在原作中也無法體驗到的羈絆。青龍鬥白虎、關公戰秦瓊的新奇設定，定能讓軒轅群俠在與強敵的戰鬥中各顯神通。

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開服狂歡 海量福利

為了迎接少俠們進入《軒轅劍群俠錄》世界，黑桃互動特意為軒轅俠士準備了精彩開服豪禮。

福利1：每日登陸簽到即可免費領海量元寶、極品道具、橙色碎片、極品大錢袋等超多福利，快速提升團隊戰力必不可少。

福利2：七日登陸就可免費得到橫艾，強大控制能力，穩定支配戰場。

福利3：關注官方微信公眾號即可領取關注大禮，更有每日福利放鬆!

開服狂歡，福利不止，軒轅劍的新老玩家們，現在開始就是你們的派對!

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獨具一格的軒轅世界觀，盛唐年間的原創新劇情，《軒轅劍群俠錄》測試1月18日震撼開啟，與百萬玩家一同加入國民仙俠世界，十二代軒轅群俠在此等你發號施令!

關於《軒轅劍群俠錄》

《軒轅劍群俠錄》是由《仙劍》、《軒轅劍》等著名經典遊戲的開發商大宇正版授權，黑桃互動運營發行的一款的RPG遊戲，其中包含《軒轅劍》28年12代全系列人物主角。豐富的角色養成，震撼炫目的技能效果，複雜多變的戰鬥策略，曲折感人的主線劇情，熱血豪邁的幫派玩法，激烈刺激的PVP戰鬥，輕鬆自在的聊天互動，給玩家一個全新的軒轅劍遊戲體驗。

《軒轅劍群俠錄》官網地址：

官方微信號：xyjqxl2017

玩家QQ群：623262254