滿手橙裝不是夢 傳說物品更易得

非酋的曙光來到了！現在每個活動獎勵的覺醒精華是原先的六倍，不僅如此你還可以用1000個覺醒精華換取一種代幣，這種代幣能生成一件你當前角色專精所使用的隨機《軍團再臨》傳說物品。你還可以找奧法工匠維迪爾花費300個覺醒精華來升級現有的《軍團再臨》傳說物品。集齊所有的傳說物品不再是歐皇專屬！

舊大陸全面啟用動態等級 練級不再循規蹈矩

在7.3.5版本中，卡利姆多、東部王國、外域、諾森德、潘達利亞和德拉諾的每個地圖都採用了《軍團再臨》版本引入的動態等級系統，所有對應的地下城及獎勵也會隨著玩家等級而變化。現在你不再需要遵循曾經的練級路線，而是可以隨心所欲的暢遊艾澤拉斯，喜歡哪塊區域，直接策馬揚鞭走起！

重溫宏偉經典 加入奧杜爾時空漫遊之旅

還記得奧杜爾那宏偉的泰坦神殿嗎？駕駛機械載具的樂趣，或是漫步星辰之中的史詩級大戰？現在你將可以與另外10-30名冒險者一起穿越回到過去，再次感受奧杜爾的魅力，對抗尤格薩隆在奧杜爾留下的邪惡力量。現在，當你進入這個《巫妖王之怒》版本的經典副本之後，角色的等級將會被調整至80級。

探索希利蘇斯：創傷之痕 尋求治愈之道

如果你完成了安托魯斯，燃燒王座團隊副本，就會知道薩格拉斯在被放逐之前用一把巨劍插入了艾澤拉斯，給整個世界帶來了新的創傷。現在，你將可以通過任務前往希利蘇斯調查由薩格拉斯之刃引發的各種神秘事件。一起來撫慰艾澤拉斯的創傷吧！

全新戰場湧泉海灘 點燃聯盟部落新衝突

在7.3.5版本中，你還可以加入全新戰場：湧泉海灘。在這個新的10v10戰場中，聯盟和部落為了爭奪寶貴的新型資源——艾澤里特而戰。湧泉海灘是佔領資源點模式的戰場，新資源將在圖中隨機刷新，率先收集10塊艾澤里特的陣營獲勝。你的陣營需要你的一臂之力！

除了上面這些以外，7.3.5版本還有更多值得大家體驗的新內容和改動。最值得一提的是如果你的賬號綁定了暴雪遊戲安全令和暴雪遊戲簡訊安全保護，那麼可以獲得4個額外的背包欄位！為了你的背包和賬號安全，現在就綁定起來吧！

新的冒險已經吹響號角，聯盟與部落的紛爭也愈演愈烈，艾澤拉斯的未來將走向何方？來《魔獸世界》7.3.5我們一起探尋！