《魔獸世界》全新版本7.3.5上線 橙裝獲取更輕鬆北京新浪網 (2018-01-18 10:12)
滿手橙裝不是夢 傳說物品更易得
非酋的曙光來到了！現在每個活動獎勵的覺醒精華是原先的六倍，不僅如此你還可以用1000個覺醒精華換取一種代幣，這種代幣能生成一件你當前角色專精所使用的隨機《軍團再臨》傳說物品。你還可以找奧法工匠維迪爾花費300個覺醒精華來升級現有的《軍團再臨》傳說物品。集齊所有的傳說物品不再是歐皇專屬！
舊大陸全面啟用動態等級 練級不再循規蹈矩
在7.3.5版本中，卡利姆多、東部王國、外域、諾森德、潘達利亞和德拉諾的每個地圖都採用了《軍團再臨》版本引入的動態等級系統，所有對應的地下城及獎勵也會隨著玩家等級而變化。現在你不再需要遵循曾經的練級路線，而是可以隨心所欲的暢遊艾澤拉斯，喜歡哪塊區域，直接策馬揚鞭走起！
重溫宏偉經典 加入奧杜爾時空漫遊之旅
還記得奧杜爾那宏偉的泰坦神殿嗎？駕駛機械載具的樂趣，或是漫步星辰之中的史詩級大戰？現在你將可以與另外10-30名冒險者一起穿越回到過去，再次感受奧杜爾的魅力，對抗尤格薩隆在奧杜爾留下的邪惡力量。現在，當你進入這個《巫妖王之怒》版本的經典副本之後，角色的等級將會被調整至80級。
探索希利蘇斯：創傷之痕 尋求治愈之道
如果你完成了安托魯斯，燃燒王座團隊副本，就會知道薩格拉斯在被放逐之前用一把巨劍插入了艾澤拉斯，給整個世界帶來了新的創傷。現在，你將可以通過任務前往希利蘇斯調查由薩格拉斯之刃引發的各種神秘事件。一起來撫慰艾澤拉斯的創傷吧！
全新戰場湧泉海灘 點燃聯盟部落新衝突
在7.3.5版本中，你還可以加入全新戰場：湧泉海灘。在這個新的10v10戰場中，聯盟和部落為了爭奪寶貴的新型資源——艾澤里特而戰。湧泉海灘是佔領資源點模式的戰場，新資源將在圖中隨機刷新，率先收集10塊艾澤里特的陣營獲勝。你的陣營需要你的一臂之力！
除了上面這些以外，7.3.5版本還有更多值得大家體驗的新內容和改動。最值得一提的是如果你的賬號綁定了暴雪遊戲安全令和暴雪遊戲簡訊安全保護，那麼可以獲得4個額外的背包欄位！為了你的背包和賬號安全，現在就綁定起來吧！
新的冒險已經吹響號角，聯盟與部落的紛爭也愈演愈烈，艾澤拉斯的未來將走向何方？來《魔獸世界》7.3.5我們一起探尋！
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【RUIEN DIAMOND 瑞恩鑽石】輕珠寶系列 23分鑽石項墜(14K白
- 【LEGO樂高】特別版CREATOR系列 10247 摩天輪 Ferris Wheel
- 思樂誼 SANOE P302 生機食品料理機二合一 黑白2色
- 多立康 優兒敏EC-12乳酸菌膠囊 (60 粒/盒x3入組)
- ETBOITE 箱子 BLUE WAY 鑽石切割印花磨損長TEE-紅
- 美國 Case-Mate iPhone 7 系列 Brilliance 水鑽時尚保護殼
- 優路2.7尺鞋櫃
- NATURALLY JOJO 純白太陽紋時尚三眼陶瓷手錶-銀色/48mm
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】真心-手鍊-小(BK0584)
- ★主打熱賣款★SAMSUNG 2.1聲道 SOUNDBAR 單件式劇院 三星 H
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》