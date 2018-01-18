導語：《問道》數字大服「2018」火爆開啟，22大專屬活動千萬豪禮相送。「世界等級」勇破封印，「成就達人」沖榜贏第一，全新賽季跨服排位賽，周周有榮譽，前十送大禮，更有最新機關寵物等你來搶。

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成就達人，新服沖榜拿第一

「2018」數字大服重磅推出「成就達人」活動，千萬福利送不停。本次活動開啟兩種模式「競速成就」和「排名成就」。兩種模式均可參加，完成「吞天、噬地BOSS首殺、轉世為靈、羽化升仙」等競速成就，還可獲得「太極熊紀念幣、海量元寶、專屬稱號」等獎勵。

此外，完成「排名成就」前十名的玩家，還可額外獲得「iPhone X、iPhone 8、小米6、海量元寶」等超值獎勵，讓你新服豪禮樂享不停。

跨服排位賽，機關寵物免費得

《問道》全新「跨服排位賽」火爆進行中，精彩好禮助你跨服拿第一。跨服排位賽採用本月道行的全新模式，使所有玩家均在同一起跑線上，系統會隨機匹配段位相近的玩家進行對決。每個賽季都會有豐厚的道具及道行、榮譽值等數值獎勵，賽季結束排名前十名的玩家，更有驚喜大獎全新變異機關寵物免費派發。

破世界等級，千萬厚禮送給您

《問道》數字大服「2018」專屬活動「世界等級」火爆開啟，現130級世界封印等你挑戰。玩家等級到達當前世界等級段時，即可組隊參與挑戰四象封印。挑戰成功或該等級段在線人數達到標準即可突破世界等級，全服玩家都可獲得100%經驗提升。

值得一提的是，首個擊殺成功的隊伍玩家，即可獲得200000銀原畫和隨機神獸一隻超值大獎，更有「仙道領袖」專屬稱謂，讓你受到萬人景仰，榮耀中州。

《問道》數字大服「2018」盛大開啟，千萬豪禮送不停。「成就達人、跨服排位賽、世界等級」等22大專屬活動豪情助陣，更有「海量元寶、超級神獸、專屬稱謂」等助你贏在新征程。