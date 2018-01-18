摩拜疑現大規模故障:掃碼后押金等清零 公司尚未回應北京新浪網 (2018-01-18 09:58)
摩拜疑現大規模故障：掃碼后押金餘額等清零，公司尚未回應
吳濤/中國新聞網
中新網客戶端北京1月18日消息，18日早間，很多用戶網友反映，摩拜出現故障，掃碼后不能解鎖，押金還被清零了。記者在北京地區試著體驗了一下，掃碼摩拜后，出現一行代碼，然後賬戶內押金、餘額、月卡全部清零。
這種情況或不是在一個地區出現，在摩拜官方微博，有網友留言，上海、南京、廣州、成都、三亞、濟南等地都出現類似情況。記者對此聯繫了摩拜相關工作人員，截至發稿暫未收到回應。
（原題為《摩拜疑似出現大規模故障 掃碼后押金餘額等清零》）
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