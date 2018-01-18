新浪科技訊 日期:1月18日上午消息，當你戴上虛擬現實（VR）頭盔走動時，如果沒有人看住你，你肯定不敢走太遠。為什麼？原因很簡單：你不知道自己在往哪裡走。碰上椅子或者桌子的概率真的很高。

有一家公司認為自己可以解決這個問題，它就是Occipital。在今年的CES展會上，Occipital展示了自己的技術，它是一家位於美國科羅拉多Boulder的創業公司，專門研發3D掃描硬體和深度感知攝像頭。

在CES展示會上，Occipital團隊的成員讓CNET記者戴上HTC Vive VR頭盔，因為植入了正在開發的新技術，即使戴上頭盔也能看清房間。這種技術名叫Occipital Tracking，它的目標是取代外置房間感知硬體，為頭盔引入盔內感知技術。

市場上已經出現了「由內向外追蹤」技術，它就是嵌入頭盔內部的房間追蹤技術，微軟VR頭盔、即將推出的聯想Mirage Solo、微軟HoloLens都用到了，不過Occipital Tracking的目標更遠大：它要增強房間感知掃描能力，讓技術在VR設備上發揮更大作用。

蘋果ARKit和谷歌ARCore都可以用攝像頭和手機運動感測器掃描房間，感知邊緣和表面，Occipital Tracking從空間收集光點，繪製圖形。在演示體驗中，看到的圖像可以在真實世界與VR世界之間轉換，用戶既可以通過穿透式鏡頭看到真實世界，也可以看到完全的VR世界，房間的邊緣被圖像覆蓋。試用硬體配有立體攝像頭，不過Occipital說追蹤技術同樣支持單個攝像頭。總之，給人的感覺很像面向VR的ARKit/ARCore技術。

系統繪製的圖像如同草圖，你可以看清桌子的邊在哪裡，線和角告訴你那裡還有一個障礙物，是一把椅子。你可以看到牆壁和角落。當你後退時輪廓會消散，靠近時又會清晰起來，就像我們使用其它大多VR頭盔時房間邊界慢慢浮現一樣。不同之處在於，Occipital Tracking顯示的邊界圖像會不斷刷新。

Occipital希望VR頭盔製造商能夠將這種技術植入硬體和系統軟體。希望將技術裝進硬體並不難，按照Occipital的說法，只要有立體攝像頭和IMU（運動硬體器）就行了，而運動感測器已經存在於頭盔。

現在使用VR設備容易被絆倒，明年情況也許就會改變。如果植入新技術真像Occipital所說的那樣容易，也許很快就會有更多能夠感知房間的便攜虛擬頭盔推出。（中天）

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