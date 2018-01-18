庫克表示：iOS更新后電池性能限制開關將上線北京新浪網 (2018-01-18 10:05)
新浪手機訊 1月18日上午消息，蘋果公司CEO庫克在接受採訪時表示，在降頻事件發生后，蘋果已經決定將在未來iOS更新后打開電池狀態查詢功能，並增加性能限制開關，可以讓用戶自主選擇是否使用性能調節功能。
近期，蘋果公司CEO庫克接受了美國廣播公司的採訪，他表示，蘋果公司將在未來開放電池狀態查詢功能，並將在最新的iOS更新中，加入性能調節開關，也就是說用戶可以自行選擇是否去打開此功能。
同時他還提到，如果用戶選擇保持CPU和GPU的性能而不去打開性能調節開關，手機可能面臨耗電過快關機的風險，而且無法在緊急情況下使用iPhone。
庫克在採訪中表示，蘋果將在下個月發佈開發者測試版（可能是iOS 11.3），所以這項更新也許要在三月份才能看到。
這項功能的上線標誌著用戶可以隨時查看自己iPhone的電池使用情況，及是否受到電源管理的限制。
2017年末，蘋果陷入了「降頻門」的風波中，iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone 7，iPhone 7 Plus和iPhone SE的iOS 11.2以上版本均受到影響，最終蘋果公司發佈道歉聲明並降低了電池換修價格。
蘋果公司稱，他們將在未來的iOS更新中加入電池狀態查看功能，以方便用戶查看和管理手機電池的使用情況。而在最新的iOS 11.2.5的測試版中，有用戶發現該功能已經上線。（震霄）
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