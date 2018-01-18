新浪科技訊 日期:1月18日上午消息，東芝集團本周三表示，他們將把自己旗下已經破產的核電業務部門西屋電氣的所有權出售給一個由對沖基金Baupost Group牽頭的集團。在出售西屋電氣之後，東芝資產將增加4100億日元（約合36.8億美元）。

正如此前報導的那樣，東芝表示他們已經同意轉讓自己的西屋電氣持股給Brookfield WEC Holdings。

東芝在一份聲明中表示，在所獲得的4100億日元中，有大約2400億日元是東芝出售西屋電氣股權獲得的利潤，還有1700億日元是稅後利潤。

加上上個月發行的6000億日元的新股，東芝將能夠在三月底財年到來時避開資產負凈值。

東芝表示，他們將於3月31日前以1美元的價格完成將西屋電氣的持股轉移給Brookfield。（行雲）