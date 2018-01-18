原標題：「租友」市場何以成各類不法行為「集散地」

調查動機

對於一些單身年輕人來說，春節將至也意味著新一輪「催婚」的到來。從前幾年的「有錢沒錢，回家過年」到如今的「不帶男女朋友，不準回家」，「催婚」成為一些年輕人頗感無奈的問題。為了避免回家過年時的「催婚」尷尬，有的年輕人想到一個點子——租男女朋友回家過年。於是，「租友」市場隨之出現。

問題是，「租友」可不是鬧著玩兒的。據媒體報導，近日，一名女大學生就因為相信了網上一個租女友的帖子，在浙江省衢州市衢江區遭遇非法扣押，被限制人身自由。

「租友」可能出現哪些法律風險？《法制日報》記者就此展開調查。

法制網記者 韓丹東

法制網實習生 潘曉飛

年關將近，29歲的何瑞接到父母電話的次數越來越多。

何瑞是北京一家網路科技公司的程序員，他非常清楚父母頻繁給他打電話的原因，就是讓他趕緊解決終身大事。

可是，囿於工作性質，何瑞的社交圈很窄，別說結婚，至今連女朋友都沒影子。為了應對過年時父母與親戚的盤問，何瑞聽從朋友的建議，決定在租友網站上試試運氣。

「租女朋友肯定有風險，新聞報導里也提過類似的問題，但是沒辦法，我只能賭一次。」何瑞無奈地對《法制日報》記者說。

付路費后被拉黑

何瑞的父母對未來兒媳的學歷、職業、相貌、年齡等非常挑剔。為了討家人歡心，何瑞準備尋找目前身在北京的女性，然後通過幾日相處，如果基本上能滿足父母要求便帶回河南許昌老家。

在一個租友網站完成註冊后，何瑞經過大致篩選，向12位女性發出了信息。經過10多分鐘的等待，一位女性主動回應了何瑞的信息。

經過一番簡單對話，何瑞發現平台免費贈送的積分已經用完，無法再通過網站平台正常聊天。為了獲取這位女性的聯繫方式，何瑞只好按照平台的最低充值金額，付款100元換取了120個金豆。

在網站消費了12個金豆后，何瑞終於和這位女性互留微信。何瑞對這位女性很有好感，打算當天晚上和對方見面。

「她說自己住在北京市懷柔區，離我所住的通州區太遠，讓我先支付200元交通費。」何瑞說，「在聊天過程中，我覺得這個女生蠻真誠的，所以就沒多想。」

不過，接下來發生的事情就讓何瑞始料未及。

「我通過微信向對方發了一個200元的紅包。可是，對方領了紅包后，就不怎麼搭理我。之後，她竟然把我拉黑了。」何瑞氣憤地說。

何瑞立即與租友網站的客服聯繫。據何瑞介紹，客服人員表示如果情況屬實，將會幫忙聯繫那位女性要回200元，並在平台上降低對方的誠意度甚至刪除相關頁面信息。

原本以為此事就此結束，沒想到退費問題讓何瑞更崩潰。

「遭遇詐騙后，我不想在這個網站上繼續消費，因此就向客服人員提出退剩餘充值金額。」何瑞說，「當我提到退費時，工作人員的態度立馬變得很差，並表示此為虛擬商品無法退費。」

據何瑞介紹，網站頁面並沒有充值費用不能退還的提示。為了要回剩餘費用，他與客服爭辯了大約3分鐘，最後客服居然把他的QQ號刪掉，他換了好幾個QQ號添加客服均無法取得聯繫。

「看來我支付給那個女生的200元交通費和在平台上充值的錢是要不回來了。」何瑞無奈地說。

需預交全額費用

記者在搜索引擎輸入「租女友平台」，共出現695000個結果，其中不乏知名婚戀交友網站和求職網站，但活躍度最高的還是一些專門從事租男女友的網站，甚至還有借鑒拼單、眾籌模式的「一元租友」。

記者隨機點開一個租友網站發現，每一名註冊會員的昵稱、標籤、來自哪裡等信息都標註在照片下方。不僅如此，該網站上還有情感故事講述、關於租女友的新聞報導以及在全國招募代理的廣告等。

記者查看這個租友網站了解到，該網站有2400人待租，其中待租明星6人；待租女友頁面有735條記錄，待租男友頁面有2133條記錄。

記者詢問客服人員，如何才能讓自己的信息在網站首頁出現，以獲得更多瀏覽量。客服人員稱需要每月交納500元推薦費用。

記者隨後添加這個網站上的客服QQ號碼。QQ昵稱為「老狼」的客服人員告訴記者，這個網站的特色就是提供擔保。他將合同發給男方，男方填好合同后發到QQ三方會談里，如果女方確認合同沒有問題，雙方便提交各自的身份資料。當客服確認收到款項后，女方就可以提供出租服務。出租順利結束后，客服才將錢打給女方。

據「老狼」介紹，網站每次擔保會預先收齊交易金額全款、身份證、手持身份證照片、家人電話和本人手機號，會最大限度地保障用戶安全。除此之外，網站的代理還會安排雙方在安全的場合會面，並把現場照片、不同時間段地理位置、出租視頻等發到網站進行備份。

關於收費問題，這家網站的石家莊地區代理「橘子香水」告訴記者，首先要告訴租男女友的目的和時間。由於過年期間情況特殊，租男女友的時間必須是5天起。年前收費是每天1000元，過年期間是每天1500元。如果租期在7天以上則可以優惠一些，服務費降為每天1300元，其他收費不變。

如果租男女友失敗怎麼辦？「老狼」認為不必擔心，在已經成功的幾萬單中僅有兩單存在問題。如果真的是出租方的原因，可以協商退款。而「橘子香水」稱絕不可能失敗，如果不相信網站的可靠性，網站不會強制消費。

有網帖涉不法交易

除了收取高額費用，一些租女友網站還存在涉嫌違法的問題。

在一個租友網站的服務選項勾選欄里，除了唱歌看電影、旅遊陪同、聊天叫醒等常規服務外，還有「其他服務」和「什麼都可以」兩個選項。同時，在興趣愛好勾選欄中，記者發現竟然還有「情色」選項。

一名用戶說：「既然已經有了『其他服務』這個選項，為什麼還有『什麼都可以』選項，這很容易讓人產生遐想，其中可能包含了可以提供性服務的意思。」

除了網站和App，一些以「租友」為主題的貼吧也存在涉黃嫌疑。

在一個租友貼吧里，1名用戶在2017年7月28日發表了「本人女18歲綠不綠都行，可以的話私我」的帖子，並附帶3張自拍照，均有意無意露出自己的胸部。這名用戶共收到100多個回復帖子。

記者瀏覽貼吧里的帖子發現，「非綠」是一個出現頻率很高的詞彙。記者詢問多名網友得知，為了避免刪帖，一些網友將純潔稱作「綠」，將色情稱作「非綠」，「非綠」租女友的意思就是可以發生性關係。

何瑞告訴記者，「現在的租友市場太亂，處處都是坑」。

來源：法制網