新浪科技訊 1月18日上午消息，今晨摩拜單車部分用戶發現，打開App后頁面出現代碼，無法正常解鎖使用。另有用戶稱，其賬戶、押金等全部清零。據悉，受故障影響地區包括上海、南京、廣州、成都、三亞、濟南等地。

對此，摩拜單車解釋稱，故障系網路問題所致，已緊急排查修復。目前，摩拜單車服務已陸續恢復正常，押金等顯示也已恢復。(大鵬)

以下為摩拜回應全文：

今天早晨，因網路問題，摩拜App部分功能和信息的顯示出現短時故障。經緊急排查修復，摩拜單車服務已陸續恢復正常，抱歉給大家出行造成不便。