摩拜單車多地區現Bug 官方稱網路問題所致北京新浪網 (2018-01-18 10:14)
新浪科技訊 1月18日上午消息，今晨摩拜單車部分用戶發現，打開App后頁面出現代碼，無法正常解鎖使用。另有用戶稱，其賬戶、押金等全部清零。據悉，受故障影響地區包括上海、南京、廣州、成都、三亞、濟南等地。
對此，摩拜單車解釋稱，故障系網路問題所致，已緊急排查修復。目前，摩拜單車服務已陸續恢復正常，押金等顯示也已恢復。(大鵬)
以下為摩拜回應全文：
今天早晨，因網路問題，摩拜App部分功能和信息的顯示出現短時故障。經緊急排查修復，摩拜單車服務已陸續恢復正常，抱歉給大家出行造成不便。
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