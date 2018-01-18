中新網1月18日電 據日媒報導，當地時間本月18日早晨6點06分，日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)從鹿兒島縣肝付町的內之浦宇宙空間觀測所，發射了小型火箭「艾普斯龍」3號機。

據報導，當地時間當天早晨7點左右，火箭搭載的日本民間小型地球觀測衛星「ASNARO-2」被投入預定軌道。從2013年的1號機起，「艾普斯龍」火箭連續3次發射成功。

據了解，「艾普斯龍」是日本獨立開發的小型固體燃料火箭，全長約26米。1號機於2013年9月發射升空。

2號機對三段引擎中的第二段進行大規模改良，提升了發射能力。此外還新增了通過人工智慧自動檢查機體等功能。