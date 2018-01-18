歐洲伽利略導航系統今夏將發4顆衛星 總數達26顆北京新浪網 (2018-01-18 09:50)
中新網1月18日電 據俄羅斯衛星網報導，歐洲航天局局長韋爾納17日在記者會上宣布，2018年計劃把4顆伽利略導航系統衛星送入軌道，屆時伽利略項目的在軌衛星總數將增加到26顆。
資料圖：當地時間2017年12月12日，歐洲伽利略衛星導航系統第19、20、21和22顆衛星由一枚阿麗亞娜5型火箭從法屬蓋亞那庫魯航天中心發射升空。
據報導，預計伽利略導航系統衛星發射將在夏天進行。據韋爾納表示，「目前軌道上有22顆衛星，我們今年打算再發射4顆衛星。」
據韋爾納表示，三星和蘋果等品牌的一些手機，2017年就已經開始同時支持GPS和伽利略全球衛星導航系統。
據悉，伽利略全球衛星導航系統是類似於美國GPS、俄羅斯格洛納斯、和中國北鬥的導航系統。該項目的總造價約為70億歐元，每顆衛星造價4000萬歐元。
按照計劃，2020年時伽利略項目的在軌衛星應達到30顆。項目開發人員表示，伽利略全球衛星導航系統的精確度會高於GPS，並能確保歐洲不會依賴其他國家的同類導航系統。
責任編輯：郭炘蔚
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