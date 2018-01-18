南門市場年菜亮相 首推網購免排隊台灣好新聞報 (2018-01-18 09:10)
記者尤翔霆／台北報導
台北市的南門市場，每年都是年菜採購的一級戰場，各式各樣的傳統料理帶來濃濃的年味，今年為了讓更多民眾都能品嘗這樣的好味道，首度推出線上採購方案，不用出門人擠人，一次買完南門名攤，還能享受獨家購物優惠。
南門市場攤商拿出壓箱寶，向大家推薦自己的招牌菜，冰糖醬鴨、佛跳牆、德國豬腳拼盤、櫻花蝦油飯，看得讓人垂涎三尺。
12道年菜擺滿桌，熱騰騰的火鍋還冒著煙，台北市長柯文哲忍不住拿起筷子涮牛肉，連續3年到南門市場宣傳年菜，號召市民一起來這裡辦年貨，感受過節氣氛。
而為了方便民眾選購年菜，南門市場也跟上網購風潮，只要動一動手指，臉書粉絲團上，70種年菜任君挑選，讓民眾不用人擠人，一次購足南門各種好料理。
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