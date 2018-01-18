狂！好市多賣英名牌風衣 買到賺2萬一天內被掃光NOWnews今日新聞 (2018-01-18 09:39)
美式賣場COSTCO（好市多）又有新夯品？日前一名網友在台北內湖店發現，店內竟然有販售英國知名品牌Burberry經典款中長版風衣，且定價較台灣官網便宜兩萬元，消息曝光讓許多網友直呼「太划算！」
近日一名網友在「COSTCO好市多消費經驗分享區」臉書社團，分享好市多內湖賣場引進英國名牌Burberry女中長版風衣販售，尺寸為歐洲規格4至12號，售價新台幣3萬9999元，價格比台灣官網標出的6萬2000元還要便宜2萬2千多元，買了等於現賺2萬元，就連剛從英國返台的網友也說「這價錢跟英國OUTLET買不會差太多。」
▲該款風衣台灣官網定價6萬2000元。（圖／翻攝自Burberry台灣官網）
眼尖網友還發現，這款風衣應是Burberry經典不敗款，名牌夯品加上驚人價格，吸引許多網友關注熱議「好市多越來越狂！」「這個價錢太划算了」「真的可以買很划算！」才不到一天的時間，又有網友回報內湖賣場風衣已銷售一空，強大消費力嚇傻不少網友。
不過，也有網友擔心，好市多退換貨機制相當方便，會不會有人穿過又拿回去退「會不會有人買了，穿一穿又退回」「尾牙穿一次、春酒穿一次、再退掉沒人知，同事只會知道你有穿過BURBERRY」認為這類商品應該要規定不讓顧客退貨比較好。
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