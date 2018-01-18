記者萬世璉／新竹報導

說到粄條一定要來到新竹縣的新埔，不僅遠近馳名，最重要的就是在地客家料理和粄條的特殊口感；新竹縣政府將在3/3號新埔花燈節舉辦美食推廣，新竹縣副縣長楊文科特地來到在地粄條老店嚐鮮，因為這家粄條店做的不是傳統的粄條料理而是養生概念的蔬食菜單。

廖老闆承接父母親的手藝接下店裡的大小事務，在40歲的時候由於健康亮起紅燈，也讓他在飲食上起了改變，轉而以蔬食為主，少了大魚大肉和重口味的飲食習慣。這樣的改變也讓他在經營粄條料理方面下足了功夫，像是大家熟知的薑絲炒大腸、紅蔥頭炒粄條等，都改為蔬食的材料。

為了廣在地美食，新竹縣副縣長楊文科邀請在地店家參加3/3號美食推廣活動，報名時間從即日起到1/31號，同時也歡迎大家來到新竹做客，品嘗新竹在地的小吃美食。