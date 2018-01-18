過敏症狀發生 寶寶專注力與學習力可能受影響NOWnews今日新聞 (2018-01-18 09:51)
每次餵奶孩子總是躁動不安，盧很久才會專心喝奶，睡覺時也容易突然醒來，甚至忽然大哭，新手媽媽只能不斷安撫，情緒也跟著孩子忽上忽下。秉坤婦幼醫院小兒科主任黃偉垣醫師指出，臨床發現，嬰幼兒躁動、不專心跟過敏其實是有直接的關聯性！一旦過敏被誘發後，其症狀造成的身體不適，會干擾寶寶的專注程度、情緒穩定性，因此家長不可忽視過敏預防的重要性。
黃醫師進一步說明，過敏常見的症狀以異位性皮膚炎、過敏性鼻炎、氣喘為主，發生在夜間時，孩子會因皮膚搔癢、鼻塞、流鼻水、夜咳等問題徹夜難眠，導致白天精神狀況不佳，學習時就容易注意力不集中，如果過敏症狀發生在白天，孩子學習過程會因身體不舒服而躁動、情緒不穩定，專心程度受影響，甚至還可能會被認為是過動兒，影響學習與人際關係的發展。
黃醫師表示，容易分心或專注力差確實是過動兒常見的特性，國內近期也有研究發現，過敏兒中有過動症的比率是非過敏兒的2.8倍，顯示兩者間確實有著相關性，家長如果擔心過敏會影響孩子的未來發展，應該盡早做好過敏預防；預防方式可從兩大方向著手，一是做好環境清潔，床套、枕套等寶寶常接觸的用品要定時清洗更換，使用空氣清淨機、除濕機也是能降低環境過敏原的方法，二是從飲食進行預防，學界首推哺餵母乳，主要是因為母乳經過國內外研究證實，能有效預防過敏，其中內含的營養素能幫助免疫系統的發展，而且母乳蛋白的分子小，適合嬰幼兒尚在發育中的腸胃系統，好消化吸收。
不少媽媽會擔心，寶寶一歲後，因為自己的工作因素、母乳分泌量不足等，無法繼續哺餵母乳該怎麼辦？黃醫師建議可挑選部分水解蛋白配方的產品來銜接，它透過水解技術，將牛奶中大分子蛋白質細切成小分子，寶寶稚嫩的腸胃好吸收，也不容易出現免疫系統的過度反應。醫師最後呼籲家長，做好過敏預防，寶寶才能健康成長、擁有良好的專注力，未來在學習或生涯發展上的潛能才不會有所受限。
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