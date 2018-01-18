（中央社記者楊思瑞台南18日電）茂谷柑是春節檔期相當受消費者喜愛的當季水果，各產區已陸續採收上市，質量穩定。農委會台南區農改場建議民眾可挑選外皮橙黃色、飽滿富彈性的果實，現在品嚐正是時候。



行政院農業委員會台南區農業改良場果樹研究室副研究員張汶肇今天受訪表示，茂谷柑是美國於1913年以寬皮柑與甜橙雜交選育而來。目前台灣栽培面積約1655公頃，主要產區集中在台中市、雲林縣、嘉義縣及新竹縣等地。



張汶肇指出，茂谷柑糖度約14至15度，擁有濃郁爽口風味、果肉柔軟、多汁、皮薄色豔及耐貯運等特性，深受國內消費市場喜愛，也是春節檔期不可或缺的應景水果。今年期的茂谷柑果實生長期間氣候平順、日照充足，產量及品質都很穩定。



他說，汁多味美、甜中帶酸的國產優質茂谷柑，好吃、營養又健康。消費者選購時可挑選果皮呈亮麗橙黃色者，表示成熟度充足；果實形狀呈扁圓形，飽滿、有彈性者，代表果肉發育充實，且新鮮度佳；用手輕托秤秤看，有重量感者最佳。1070118