（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）近30歲的王小姐因陣發性房室傳導阻滯，造成心跳暫停而頭暈，甚至有昏倒危險。1年多前安裝傳統式心律調節器，但胸口的傷口表皮曾2度感染，且擔心後續併發症風險，因此開刀取出傳統式心律調節器，置入新型無導線心律調節器，不僅體積大幅減少，也不會有傳統節律器導線及傷口問題。

傳統有線心律調節器 有導線感染、掉落危險

裝設心律調節器來治療心臟跳動緩慢的病人通常為6、70歲以上長者，但也不乏年輕人或小孩。病人安裝傳統的有線心律調節器後，約5至10%病人，會因為導線掉落、包膜破損或導線折損導致作用不良，而需再次置放新導線。

嘉義大林慈濟醫院心臟內科醫師李易達表示，無導線心律調節器的大小只有傳統式的1/8，以導管由股靜脈送入右心室植入，外表沒有傷口。植入後活動不受限，不用做胸前穿刺，沒有血胸、氣胸危險，而且不像傳統式心律調節器有導線，會有導線感染、掉落、作用不良等問題，減少併發症發生。

新型心律調節器 適合偶發性房室傳導阻滯患者

雖然新型心律調節器有許多優點，但並非所有患者都適合使用。若是患者心房及心室跳動需要同步，建議安裝傳統有導線的心律調節器，才不會造成心衰竭或心房纖維顫動。目前無導線心律調節器仍需全額自費，若偶爾才需要節律器作用，如心房纖維顫動合併心搏過緩，或偶發性房室傳導阻滯等，且經濟許可，可考慮安裝。

李易達醫師表示，新型心律調節器的電池使用年限約10至12年左右，與傳統型差不多，3C產品對新型無導線心律調節器的影響不大。唯一要特別注意，患者在接受核磁共振前，必需先調整心律調節器的設定。

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