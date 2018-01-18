新年想變美 選購醫美注意6要3不優活健康資訊網 (2018-01-18 08:15)
（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）春節腳步接近，美容醫療機構紛紛推出各種整形、微整形美醫療程吸引民眾，民眾也期待藉美容醫學煥然一新。然而衛生福利部規定，醫師不得對未滿18歲青少年，施作非醫療必要的美容手術項目，包括眼部整形、鼻部整形、植髮、抽脂、削骨、臉部削骨、顱顏重整、拉皮、胸部整形（縮乳及隆乳），未成年學生及家長要特別注意。
選購醫美療程 應注意「6要3不」
臺北市政府衛生局統計顯示，每年受理民眾醫療相關陳情案件近1千件中，每10件中約1.3件與美容醫學相關，而美容醫學相關醫療爭議案件數（含皮膚科、整形外科及植髮等）105年共計116件，106年共計133件，其中因購買醫美療程而衍生的費用爭議案件佔59%（105年63件、106年85件）。
臺北市衛生局表示，整形、微整形醫美療程皆是醫療行為，並非購買商品消費行為，無法適用「不滿意退費」。就診程序應由醫師親自診察，再由醫事人員執行療程，若由諮詢師或美容師解說療程，不符合醫療程序。醫療行為具有醫學極限性、不確定性，加上美的認知標準很主觀，選擇美容醫學機構療程時，要注意「6要3不」，保障自身權益：「6要」
1）檢視醫療機構開業執照
2）檢視醫師執業執照
3）充分與醫師溝通想要改善的部位
4）由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果
5）詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本
6）要求開立收據「3不」
1）不要相信「全國第一」、「全球獨創」等誇大用語
2）不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動
3）不要預付訂金，預購療程
美容醫學醫療爭議 可求助政府單位
臺北市衛生局呼籲民眾，不要被天花亂墜的廣告和五花八門的行銷手法影響，注意「六要三不」原則，並保留收據等相關事證，降低醫療消費風險、保障自身權益。如對美容醫學有相關疑問，可上臺北市衛生局網站美容醫學專區https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid= 726載有法令及衛教參考查詢。
如與臺北市醫療機構發生美容醫學相關醫療爭議，可撥打臺北市民當家熱線1999協助陳情登錄案件，或可至「Hello Taipei單一陳情系統網站https://hello.gov.taipei /Front/main」登錄。若需諮詢相關問題，可撥打臺北市民當家熱線1999轉7080。
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