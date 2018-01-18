（優活健康網記者林奐妤／綜合報導）今年1月起，針對特定基因型別C肝患者，健保有條件開放新藥給付。現今新一代抗病毒藥物出現，將C型肝炎的治療推向新高峰。不但只需口服，且較干擾素少了很多副作用，治療的成功率極高，為病友一大福音。

輸血傳染病毒 半數以上發展成C肝

臺南市立安南醫院消化內科醫師黃志傑表示，C型肝炎感染途徑主要經由血液傳染，像是輸血，血液透析或濫用注射藥物等。剛感染時部分人可能自行清除病毒，但仍有半數以上的人會進入慢性肝炎的階段，而其中部分會演變成肝硬化以及肝癌。

過去除了門診定期追蹤抽血、腹部超音波外，治療方式主要以干擾素加口服雷巴威林為主。雖已有不錯治療效果，但療程中需承受巨大副作用，不只是生理上頭痛、疲勞、消化道不適、掉髮、骨髓抑制以及貧血等，還有心理上造成憂鬱及情緒低落，讓人難以完成治療。

健保納入部份C肝口服抗病毒藥物

過去口服C肝抗病毒藥物1個療程動輒數十萬，非人人都能夠負擔。所幸全民健保近期已將C型肝炎的口服抗病毒藥物納入給付，初期開放給付的範圍以病毒基因型第1型為主。今年預期還會逐步開放給付更多樣的藥物，不僅能治療其他基因型的C型肝炎，也開放更大的適用範圍，將有更多病友受惠。

黃志傑醫師提醒，幾乎所有藥物都有禁忌症、副作用以及與其他藥物的交互作用情形需注意，口服抗病毒藥物也不例外。使用藥物前都建議由醫師進行完整的病史與藥物史詢問以及各項檢查評估，才能為每位病友選擇最適合的藥物和擬定治療計畫，確保治療的成功以及安全。

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