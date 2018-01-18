近日，網上一段視頻顯示，葡萄牙一名男子在海邊兩座峭壁之間的海面上空走繩索，不時受到巨大的浪花拍打。

該視頻拍自葡萄牙的納扎雷，畫面中的男子試圖在波濤洶湧的海浪之上走繩索。在這個驚險刺激的過程中，該男子的腳數次脫離繩子，並不斷地被高聳的巨浪拍打，四周浪花飛濺。

經歷了驚心動魄的30分鐘后，該男子終於完成了這次走繩。據悉，走繩中使用的繩索是尼龍繩，比鋼絲繩更平順。

33歲的攝影師安德烈？博特略（André Botelho）拍攝下了這段視頻，他說：「看他走繩真是太刺激了。我不知道他是誰，但當我看到他開始走繩時就迅速拿起了手機。那天風急浪高，很高興最後他能安然無恙。這真是太神奇了，我從未見過如此之事。」