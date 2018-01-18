競彩周四003澳超：布里斯班VS珀斯光榮

賽事資訊：

布里斯班上輪客場0：1不敵紐卡斯爾噴射機，遭遇了聯賽3連敗，狀態較為糟糕，且球隊本賽季主場戰績慘不忍睹，8個主場只有1場勝利，近4個主場更是全部敗北；珀斯光榮上輪客場輸給墨爾本勝利之後，也是遭遇了4連敗，目前積16分，排在積分榜的第七位，距離季後賽只有一步之遙，本輪做客布里斯班能否全身而退？值得期待！

數據分析：

本場亞盤初盤以主讓平/半低水起步，目前大都來到主讓半球均水位置，以兩隊本賽季表現來看，雙方都較具拉力，但是本場盤路走勢並未給予做客的珀斯光榮相應的信心，本場不妨按照盤路走勢，競彩推薦：勝。

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（小刀匯）