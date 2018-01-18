2015年剛剛跑完自己第一場半馬、2016年仍坐在電腦前7天*24小時拚命工作的馬潔慧並沒有預料到，上面這幾項活動內容，會變成她如今全力付出的事業。

來自香港的馬潔慧在人群中並不起眼，她體格健碩、身形略胖，說話時冷靜柔和，笑起來卻特別有感染力。

2015年11月7日，馬潔慧在台灣宜蘭國道馬拉松上完成了自己的第一個半馬，也是在這裏結識了當屆的全馬亞軍。和其他許多比賽一樣，這場比賽的冠亞季軍全被肯亞選手收入囊中，馬潔慧激動地找他們拍照合影。而這一刻，竟然成為她人生和事業的轉折點。

和馬潔慧合影的那位肯亞選手叫Lukas，全馬個人最佳成績是2小時13分。在肯亞能跑到這個水平的有幾千人，但能夠代表國家隊出去比賽的只有極少數。Lukas的弟弟妹妹也是長跑好手，可是職業運動員的艱辛還是讓他們選擇了留在家裡幫父母種田。

對於像Lukas這樣的肯亞人來說，跑步是天賦，也是環境所迫。

「我從8歲開始，每天赤腳跑1小時去上學。在肯亞，這就是小孩子上學的常態。」Lukas念高中的時候已經跑出萬米30分鐘的好成績，被選到專業長跑隊受訓。他後來考上大學，主修運動科學和商業管理，但只上了兩年就輟學了，在20歲那年開始了自己的馬拉松職業運動員生涯。

「爸爸靠耕作養活家裡，掙到的錢不多。1公斤咖啡豆賣到市場上，只能賺1美元。家裡要負擔一個大學生的學費和生活費，實在太辛苦了。我別無選擇，只能決定當上職業長跑運動員，用跑步自力更生。」

下定決心后的每一步，都困難重重。這個年輕人第一次到海外參賽是2010年倫敦的皇家公園半程馬拉松，高額的交通、住宿、報名費愁壞了Lukas，家人和同鄉一起四處籌款，好不容易才湊了一筆錢。旅行社被他的熱誠感動，「借」給他前往倫敦的機票，許諾可以拿到獎金之後再付款。

這場比賽，Lukas拿了個第二名，沒有辜負同鄉人的信任。

「這些出了國的選手就是同鄉人的支撐。家鄉的水管壞了，沒有錢修，他們就出錢幫忙；有村民生病受傷進了醫院，村民也會向他們求助。跑步對他們來說，就是幫助村子里的生活。」

後來的幾年裡，Lukas在泰國、馬來西亞、中國等地到處輾轉，大大小小的比賽也贏了不少，但日子一直過得很不容易。直到他和馬潔慧一起在香港創辦了「我肯同路」項目，才終於覺得有了歸屬感。

我肯同路（MIRARunners）

MIRA取自英文單詞MIRACLE（奇迹）的前半段，MIRARunners這個名字，寄託了馬潔慧和Lukas對奔跑的美好希冀。中文名「我肯同路」也是他們糾結了很久才想出來的，就像名字里的「同路」所代表的那樣，在兩人的規劃里，這是一個雙贏的項目——香港的跑者付出少許讚助費用，就能直接與肯亞這些有才華的年輕跑者交流，從他們身上學習經驗；而肯亞選手則可以用這筆資金，支撐自己的培訓和參賽行程、幫助家裡人過上不那麼拮据的日子。

「我肯同路」（MIRARunners）啟動了——馬潔慧和Lukas在2015年頒獎台下偶遇時，絕不會想到兩人竟然會共同開始一項事業。

2015年拍照合影本就是一場巧合，馬潔慧和Lukas兩人甚至沒想過還會再遇見對方。直到有一次各自參加完馬拉松比賽，在新加坡的轉機候機室重逢。這下，他們交換了社交賬號，並且開始當起了彼此的「網友」，交流長跑的經歷和見解。

這個開始跑步還不算久的姑娘，漸漸從Lukas那裡了解到肯亞跑者的現狀。她一方面驚嘆於這些天生跑者與香港跑者有許多不同；一方面，她也感嘆擁有這些靠「天賦」維生的人，卻仍要為能不能吃得起下一頓飯而擔憂。

馬潔慧原本是資深跨國科技公司的區域營銷顧問。

她從小就很愛運動，平日里學學太極、跑跑步，近年也參加水陸兩項鐵人賽，曬得一臉小麥膚色。和Lukas的交流讓她很受觸動，一天，她還和往常一樣在電腦前工作，突然萌生了為這些肯亞跑者做些事情的想法。

「可能我們一個微不足道的舉動，就能令很多人受惠，在世界範圍內影響很多人。於是我寫了封電子郵件給Lukas，和他談我的想法。」

果敢又幹練的馬潔慧，毅然辭去了在香港的高薪工作。她一方面轉戰自由職業開創了個人IT創意市場顧問公司，另一方面則開始為「我肯同路」四處奔波。

整個項目只有2個常駐工作人員，一個是馬潔慧，一個是Lukas。Lukas負責肯亞，馬潔慧負責香港。「我肯同路」的第一個項目就是資助8位肯亞跑者到香港比賽和交流。

除了參加比賽，Lukas每個月都會和馬潔慧在香港舉辦「我肯同路」的活動。故事一開始列出來的，就是2017年12月的活動內容——每個月的活動大體是類似的，他們帶香港跑友跑華景山斜路，跑尖沙咀，教肯亞的訓練方法，同時也向跑友宣揚「我肯同路」的理念。

一次採訪中，Lukas被問到跑步的理由。和馬潔慧的高遠情懷不同，他的想法很簡單：「我想靠比賽支持家人生活、改善同鄉人的生活條件，資助一群肯亞的年輕跑者出國參賽，發揮所長，並且有機會用自己的能力謀生。」

2017年，「我肯同路」在網路上發起了一次為期約一年的善款籌集活動，希望能聚集更多宣揚跑步文化的同路人。

通過這個項目，我們希望鼓勵包括香港人在內的跑步愛好者在線上線下與肯亞選手交流，了解並享受更專業的馬拉松訓練；幫助肯亞當地那些接受過專業長跑訓練但缺少資金支持的選手，讓他們能有機會去往海外參賽謀生；資助肯亞當地人的馬拉松訓練；通過宣揚跑步文化，促進肯亞與其他地區的文化輸出與交流。

通過「我肯同路」的項目，以下四類人群將直接受益：

1、35歲以下、接受過專業訓練、想去海外參賽但缺少資金支持的肯亞跑者。（項目第一階段將支持8位跑者。）

2、10-35歲，期望通過跑步改善生活但缺少訓練資源的肯亞人。

3、約2000位能通過成功的肯亞跑者改善生活的村民。

4、期望與肯亞專業選手直接交流並獲取專業知識、建立友誼的讚助者（除跑步交流外，還將獲得村民親手種的咖啡豆和手工小禮物。）

善款的分配：

70%用於年輕肯亞跑者的參賽費用（包括航班、當地交通、報名費、基本生活費等，每個選手大約需花費15000港幣）。

20%用於肯亞當地的長跑訓練支持（包括教練聘請、基本營養補給、交通和當地比賽）。

10%用於項目活動的組織和宣傳。

因為跑步，馬潔慧和Lukas讓肯亞與香港的天空更近了。

Lukas不再像其他肯亞選手一樣，成天只為參賽拿獎金而奔波，他有了一份真正的「事業」，並且得到了許多同鄉的支持。馬潔慧放棄了條件優渥的工作，心裏卻覺得非常充實，她下一個想去交流的地方是台灣，她說自己有一個宏大的願望：

「全世界！我希望一個一個城市去做『我肯同路』。」

（馬拉馬拉）