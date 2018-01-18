友誼賽提醒：上海上港狀態上佳 上場熱身6-0大勝北京新浪網 (2018-01-18 09:48)
周四足球推薦：莫斯科斯巴達 VS 上海上港
比賽時間：2018-1-18 星期四 23：00
亞洲盤口：0.93 半球/一球 0.88
平均指數：1.66 4.00 3.75
賽事分析：
莫斯科斯巴達目前暫列俄超聯賽第三位，作為俄超的衛冕冠軍，由於受到歐冠的影響，球隊本賽季的聯賽成績有所下滑。不過場均能夠打進1.8球還是展現出應有的實力，本賽季歐冠也曾在主場5：1重創豪門塞維利亞，主場戰鬥力十分兇悍；而上海上港近幾年在中超都能夠與班霸廣州恆大分庭抗禮，實力上毋庸置疑。球隊周一在迪拜拉練期間進行了新賽季的第一場熱身賽,對手是阿聯酋豪爾法坎體育，最終以6-0大勝對手，包括胡爾克、艾哈邁多夫、奧斯卡、武磊等核心主力紛紛出戰，整體狀態相當不錯。
盤口分析：
兩隊歷史上暫無交手紀錄，據球探大數據顯示，亞盤為本場比賽開出主讓半一中水，雖然客軍擁有奧斯卡、胡爾克等超級球星，但主隊整體實力無疑會更勝一籌，莊家開出主讓半一也給予主隊實力上的肯定，考慮到主隊所在的俄超已經進行了一般，相比上海上港處於賽季初期集訓，主隊競技狀態必然更為突出，今仗上海上港還是少捧為妙。
勝平負推薦：勝
亞盤推薦：莫斯科斯巴達
比分推薦：3-1，3-2
（球探網-劍客）
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