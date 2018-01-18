美國，佛羅里達州，聖彼得堡 - 國際女子網球協會（WTA）今日宣布，WTA年終總決賽將在2019年到2028年期間在中國深圳舉行。

據悉在本次競選中，深圳擊敗了曼徹斯特、聖彼得堡、布拉格、新加坡四座名城，在競標當中勝出，深圳將在市區打造一座能夠容納12000名觀眾的全新球場。世界上最優秀的八位單打球員和八對雙打組合將同台競技，總獎金額高達1400萬美元。

WTA年終總決賽由國際女子職業網球聯合會（WTA）設立，在每年10月末舉辦，是全球女子網壇的年終壓軸賽事，國際關注度極高、影響力巨大。在相繼落戶多哈、伊斯坦布爾等國際大都市后，WTA年終總決賽2014年至2018年落戶在新加坡。在國家體育總局網球運動管理中心、中國網球協會和深圳市政府的支持下，深圳向WTA提交了承辦下一周期WTA年終總決賽的申請，最終WTA董事會經過慎重考察，近日投票決定，深圳獲得WTA年終總決賽的承辦權。

WTA年終總決賽是全球頂級的女子網球職業賽事之一，全球各大城市競相承辦，這將是中國乃至亞洲最頂級的網球賽事。如深圳獲得賽事承辦權將有利於向世界展示深圳形象、提升深圳的影響力和知名度，有利於帶動運動健身、體育用品、酒店餐飲、旅遊觀光等相關行業發展，有利於完善深圳高水平網球賽事體系、打造城市名片。