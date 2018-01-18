匈牙利賽國乒團戰正賽 樊振東雙打配准世界冠軍北京新浪網 (2018-01-18 09:49)
樊振東
隨著資格賽的結束，國際乒聯賽季首站巡迴賽匈牙利賽的正賽也將於18日正式開始。樊振東坐鎮上半區，首輪對陣薛飛。徐晨皓、劉丁碩、王楚欽在下半區。女單陳夢、何卓佳、王曼昱、陳幸同在上半區，孫穎莎獨守下半區。
薛飛資格賽順利闖關之後，正賽首輪將對陣頭號種子樊振東。比賽時間為日期:19日凌晨3點。白俄羅斯42歲老將薩姆索諾夫也在這一區，首輪對手是德國選手弗蘭茲斯卡。
下半區，資格賽闖關的徐晨皓首輪對陣埃及選手奧馬爾；同樣資格賽突圍的劉丁碩迎戰法國選手萊貝松，這兩場比賽的勝者將在第二輪相遇，潛在的一場中國德比。資格賽勝出的小將王楚欽對陣德國選手瓦爾特赫爾，王楚欽有望在第二輪遇到2號種子中國台北老將庄智淵。
女單，頭號種子陳夢首輪對陣俄羅斯選手沃羅貝娃、資格賽勝出的何卓佳迎戰瑞典選手埃克霍姆，這兩場比賽的勝者將在第二輪相遇。王曼昱迎戰羅馬尼亞選手迪亞克努，陳幸同首輪對陣波蘭的李倩。下半區資格賽闖關的孫穎莎首輪迎戰匈牙利選手波塔。
男雙，樊振東/於子洋將在日期:18日晚18：20對陣中國香港組合林兆恆/吳柏男。女雙，陳幸同/孫穎莎對陣瑞典組合貝爾格斯特羅姆/約恩松，陳幸同也是賽會女雙的衛冕冠軍。陳可/王曼昱對陣德國組合米特爾哈姆/溫特爾。
18日焦點賽程（均為日期:）
17：00 女雙 陳幸同/孫穎莎VS貝爾格斯特羅姆/約恩松
17：40 女雙 陳可/王曼昱VS米特爾哈姆/溫特爾
18：20 男雙 樊振東/於子洋VS林兆恆/吳柏男
20：00 女單 陳夢VS沃羅貝娃、何卓佳VS埃克霍姆、王曼昱VS迪亞卡努
20：50 女單 陳幸同VS李倩
22：30 男單 徐晨皓VS奧馬爾、劉丁碩VS萊貝松
01：20 女單 孫穎莎VS波塔
02：10 男單 王楚欽VS瓦爾特赫爾
03：00 男單 樊振東VS薛飛
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