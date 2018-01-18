中國福彩即開票「戊戌狗」系列即將上市！北京新浪網 (2018-01-18 09:49)
中國福利彩票發行管理中心將在近期推出2018年賀歲版生肖彩票——「戊戌狗」。「戊戌狗」系列彩票延續了多年來福彩生肖票的設計風格，該系列彩票共3個面值7款票面，每款票面都描繪了不同形象的生肖狗，有的俏皮靈動，有的憨態可掬。下面我們就來給大家一一介紹：
戊戌狗-金狗銀狗
「戊戌狗-金狗銀狗」即開票面值5元，最高獎金10萬元。該款票有兩個票面，分為金、銀兩色，寓意陰陽平衡。喜慶吉祥的紅色背景映襯著中國傳統「吉祥如意」圖章紋樣，傳遞著濃厚的喜氣與福氣；可愛的剪紙「狗」造型，回眸中流露著讓主人帶它回家的小期許。
此情此景，你是否想迫切地把它帶回家？
戊戌狗-旺旺年
「戊戌狗-旺旺年」即開票面值10元，最高獎金25萬元。該款彩票設計風格輕鬆活潑，一群活潑可愛的小狗在奮力地朝著紅包賽跑，寓意在新的一年中勇爭第一，站上新高度。彩票名稱「旺旺年」，更是直接預示著戊戌年將是人旺，財旺，運氣旺的吉祥年。
這樣的好運，不想把帶給親朋好友嗎？
戊戌狗-福祿壽喜
「戊戌狗-福祿壽喜」即開票面值20元，最高獎金100萬元。該款彩票設計風格喜慶吉祥，四款票面搭的四種不同形態的剪紙狗，其形象活靈活現，將剪紙藝術的魅力展現得淋漓盡致。「福」「祿」「壽」「喜」包含著中國人祈求的各種美好願望。
回家過年，不妨帶上一套「福祿壽喜」，為長輩送上美好祝願。
過年了，把「狗」票帶回家，「刮」出好運，分享快樂！
過年了，把「狗」票送給TA，「刮」分好運，傳遞祝福！
戊戌狗年，就讓「戊戌狗」陪你過大年！
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