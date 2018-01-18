西乙提醒:奧薩蘇納狀態出色 冬歇期后保持全勝北京新浪網 (2018-01-18 09:49)
周四足球推薦：奧薩蘇納 VS 塔拉戈納
比賽時間：2018-1-19 星期五 02：00
亞洲盤口：0.85 半球/一球 1.03
平均指數：1.60 3.60 5.10
賽事分析：
奧薩蘇納上周末聯賽客場挑戰副班長塞維利亞體育會，雖然場面處於劣勢，但最終以1：0力克對手。球隊在冬歇期回來后的兩場聯賽全部取勝，狀態十分出色，目前暫列聯賽第七位，是升級資格的有力爭奪者；而塔拉戈納上周末聯賽客場挑戰實力平平的阿爾梅里亞，在場面處於下風的情況下，最終1：1逼平對手。球隊在冬歇期回來后連續兩個客場取得一勝一平，表現同樣十分出色，目前暫列聯賽第18位，保級壓力不少。
盤口分析：
奧薩蘇納最近六次面對塔拉戈納僅有一負，其中三個主場取得兩勝一平保持不敗；據球探大數據顯示，亞盤為本場比賽開出主讓半一低水，兩隊在冬歇期后的表現都十分出色，莊家開出主讓半一給予主隊力挺，上盤搭配低水更是傾向性十足，此役奧薩蘇納無疑值得一捧。
勝平負推薦：勝
亞盤推薦：奧薩蘇納
比分推薦：1-0，2-0
（球探網-劍客）
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