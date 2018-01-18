土杯提醒：加拉塔薩雷場均進2.18球聯賽最多北京新浪網 (2018-01-18 09:51)
周四足球推薦：布卡體育 VS 加拉塔薩雷
比賽時間：2018-1-19 星期五 01：30
亞洲盤口：0.80 受一球/球半 1.08
平均指數：5.20 4.40 1.47
賽事分析：
布卡體育目前暫列土乙聯賽第14位，球隊在聯賽上半程的發揮較為糟糕，攻防兩端的表現都相當平淡。不過球隊最近五個主場不敗且贏足四次，上一輪土杯正是憑藉主場的出色表現，成功翻盤晉級，主場戰鬥力相當出眾；而加拉塔薩雷目前暫列土超聯賽第二位，僅僅落後榜首一分，在聯賽上半程的表現十分出色。球隊聯賽中場均打進2.18球最多，攻擊力十分兇悍，不過球隊各項賽事最近五個客場全部失利，作客表現十分糟糕。
盤口分析：
加拉塔薩雷最近四次面對布卡體育取得全勝，其中在土杯首回合的交手中，加拉塔薩雷主場3：0大勝布卡體育，基本上已經鎖定晉級資格；據球探大數據顯示，亞盤為本場比賽開出客讓一球/球半高水，客軍無論實力還是名氣都佔據絕對上風，莊家此舉對客軍支持稍顯不足，考慮到周末聯賽將會重燃戰火，客軍在首回合大勝的情況下，本場比賽或會有一定保留，今仗加拉塔薩雷難有大勝。
勝平負推薦：平負
亞盤推薦：布卡體育
比分推薦：1-1，1-2
（球探網-劍客）
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