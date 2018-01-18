【環球網報導 記者 王莉蘭】據法國「歐洲時報」1月17日援引義大利《共和國報》報導，那不勒斯一家醫院近日接到炸彈警告，但事後證明是虛驚一場。

據報導，當地時間1月15日，那不勒斯一家醫院接到一個匿名電話，聲稱醫院里有一枚炸彈，將於當天下午3點爆炸。

此後，院方緊急疏散醫院里的人群，連病人都被疏散至街上。警察隨後趕到現場，對醫院進行仔細排查，但並沒有發現爆炸物。

事後，所有病人已回到醫院。警方正在對這次過分的「惡作劇」進行調查。