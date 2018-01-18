義大利一醫院接獲「炸彈」假警報 病人被疏散上街北京新浪網 (2018-01-18 09:33)
【環球網報導 記者 王莉蘭】據法國「歐洲時報」1月17日援引義大利《共和國報》報導，那不勒斯一家醫院近日接到炸彈警告，但事後證明是虛驚一場。
據報導，當地時間1月15日，那不勒斯一家醫院接到一個匿名電話，聲稱醫院里有一枚炸彈，將於當天下午3點爆炸。
此後，院方緊急疏散醫院里的人群，連病人都被疏散至街上。警察隨後趕到現場，對醫院進行仔細排查，但並沒有發現爆炸物。
事後，所有病人已回到醫院。警方正在對這次過分的「惡作劇」進行調查。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
恐華症又犯了？美媒稱庫什納被提醒「小心鄧文迪」【北京新浪網】
美國「新加州」宣布獨立要成第51州:我們失控太久【北京新浪網】
男子為省錢套8條褲子10件衣服登機 遭航空公司拒絕【北京新浪網】
確認收訊 4G手機下午4時測試地震訊息【中央社】
美元指數１６日下跌【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》