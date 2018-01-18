中新網1月18日電 據外媒報導，美國聯邦儲備委員會(美聯儲)的兩位官員17日表示，今年美國經濟增長情勢應該不錯，因獲得減稅提振，但對於經濟有多接近過熱以及今年升息的必要性，他們的看法卻不一。

據報導，達拉斯聯儲總裁柯普朗與芝加哥聯儲總裁埃文斯都對美國今年經濟表現持積極態度，預計美國今年經濟成長率將高於2.5%，足以進一步推低已然處於17年低點4.1%的失業率。但柯普朗認為美聯儲今年應逐步撤走寬鬆貨幣政策，加息三次。而埃文斯則認為升息次數少一點「可能較為適宜」，以讓通脹達到甚至可能暫時高於聯儲的2%目標水平。

埃文斯警告稱，如果通脹率在當前經濟周期結束前沒有達到美聯儲2%的目標，美聯儲應對下一次衰退時將會很困難。而且即便美聯儲像他呼籲的那般等到年中升息，必要的話仍得升息三次。

據悉，美國10年期公債收益率目前在2.5%左右。柯普朗稱，這為美聯儲提供了今年升息三次、將利率上調至2.25%的「操作空間」。但他也表示，美聯儲應當保持警惕，以免出現收益率曲線倒掛情況。收益率曲線倒掛以往通常是經濟衰退的預兆。但埃文斯稱，他不擔心收益率曲線形態和資產估值水平。

這兩人今年都不是美聯儲貨幣政策委員會的投票委員，但都參加美聯儲的例行政策制定會議。美聯儲的下次例行政策制定會議定於兩周后召開。