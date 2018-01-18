就神鋼數據篡改問題 日本多家車企確認車輛安全北京新浪網 (2018-01-18 09:35)
中新網1月18日電 據日媒報導，日本豐田汽車公司本月17日表示，對於使用了神戶制鋼所及其集團公司篡改性能數據的材料的汽車零部件，已經結束驗證工作，確認所有車輛在安全性和性能上沒有問題。
本田、三菱汽車、大發工業和鈴木這些公司也在同一天表示，已確認了車輛的安全性。
據報導，豐田從神鋼直接購買用於引擎蓋的鋁板等。合作廠商也向豐田提供使用了神鋼集團銅製品及鐵粉等的零部件。
豐田對神鋼所持的至少最近1年的數據展開了調查。豐田一直按材料分類推進確認工作，但在日本國內外採購的部分零部件的驗證此前還未結束。
本田除汽車外，還確認了摩托車及小型商務噴氣機「HondaJet」的安全性。斯巴魯說明稱已經確認汽車所使用的大部分零部件性能沒有問題。日產汽車公司的驗證工作還在繼續。
豐田表示「是否向神鋼要求支付驗證所花費用，將在詳查影響后討論應對」。
責任編輯：吳倩
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