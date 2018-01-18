美軍在關島部署6架B52戰略轟炸機 可搭載核武器北京新浪網 (2018-01-18 09:35)
原標題：美軍在關島部署6架B52戰略轟炸機 可搭載核武器
中新網1月18日電 據日媒報導，美國太平洋空軍公佈，已於本月16日在關島安德森空軍基地部署了6架可搭載核武器的B52戰略轟炸機以及300名空勤人員。
此前，安德森空軍基地部署有6架B1轟炸機和3架B2隱形戰略轟炸機，再加上此次部署的B52轟炸機，這形成了美軍的三大轟炸機聚首關島的局面。
報導稱，美軍將關島視為亞太地區的戰略要衝，一直以來都部署有轟炸機執勤。美軍表示，此次部署的B52轟炸機今後將取代當地的B1轟炸機。
美軍稱，此次部署是為了向印度太平洋地區的同盟國彰顯美國會承擔有關責任的決心。
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