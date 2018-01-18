中新網1月18日電 綜合報導，受冬季風暴影響，整個美國東海岸在本周將再次經受低溫和風雪的考驗。隨著風暴系統變化為兩股，從南方的佛羅里達州到東北的緬因州都將在一片大雪之中。預計美國有5700萬人將受到這場暴風雪的影響。

資料圖：暴風雪過後的紐約時報廣場。

美國東海岸低溫天氣持續

據報導，由於風暴從墨西哥灣沿岸向美國東北部移動，所經之處將迎來大量的降雪，佛羅里達州中部也將受到影響。根據氣象預報，受暴風雪影響最嚴重的地區有北卡羅來納州、弗吉尼亞州和部分新英格蘭地區。

大雪過後，受風暴過境影響，美東地區還將再度迎來低溫天氣，許多地區在寒風效應下將有低於零華氏度(攝氏零下18度)的體感溫度。風雪和低溫造成多個航班的取消，公路上的交通事故也大大增多，多個州已經發佈了低溫警報。

根據美國國家氣象局的數據，紐約市可能會有高達1英寸(約30厘米)的積雪。紐約州北部和新英格蘭地區會有更多降雪。

資料圖：一架新加坡航空的A380飛機因為暴風雪，從紐約的肯尼迪機場轉移到斯圖爾特機場。

交通事故高發 已致8人死亡

由於惡劣天氣造成了更多起交通事故，許多州都警告居民盡量不要出門。即使是經驗豐富的司機也可能遇到麻煩，前賽車手戴爾 恩哈特在社交網站講述自己的經歷稱，他在用拖車幫另一輛車從溝里拉出來時，不小心撞在了一棵樹上。

報導稱，這場冬季風暴造成8人死亡，其中包括路易斯安納州的一名嬰兒。17日，路易斯安納州警方從梅泰里的一條運河中打撈上來一輛轎車。警方認為是汽車在結冰路面上失控墜入河中，車中內一名8月大的嬰兒不幸喪生。

在航空交通方面，僅在當地時間17日上午，就有超過800次進出美國的航班被取消，超過650航班被推遲。當天全美有2000餘次航班被取消。航班受影響最嚴重的兩個機場分別是波士頓機場和亞特蘭大機場，預計機場的航班混亂還將持續更長的時間。

學校停課 電力癱瘓

由於冬季風暴影響，北卡羅萊納州、喬治亞州和路易斯安那州已經宣布進入緊急狀態，而阿拉巴馬州在15日晚上就已宣布進入緊急狀態。在17日，阿拉巴馬州內所有公立學校取消課程，共涉及約72.7萬名學生。目前，至少有10各州的學校被取消上課。

北卡羅萊納州的緊急管理辦公室稱，17日下午，北卡州有超過27444的用戶沒有電力可用。

得克薩斯州休士頓17日的氣溫低至華氏19度(攝氏零下7度)，這是當地自1996年以來出現的最低氣溫。16日，風暴到達之後，在休斯頓地區發生了數百起事故。

在喬治亞州，車禍導致道路堵塞，喬治亞交通部要求駕車者遠離道路。由於惡劣的駕駛條件，密西西比州也發生了大量的交通事故。